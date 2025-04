Toledo se entrega a la periodista Eva Fernández en un pregón que fue un grito de aliento para los olvidados: “La Cruz tiene rostro”

La sensibilidad que define a los que conocen bien a Eva Fernández se hizo presente en la Catedral de Toledo, donde la periodista de COPE ofició el pregón de la Semana Santa de la capital castellano-manchega.

“Vengo de fuera pero no soy una extraña”, comenzaba pregonando la corresponsal de COPE en el Vaticano para referirse al amor que siempre ha sentido hacia Toledo, ciudad para la que sus cofradías, destaca Fernández “no solo procesionáis”, sino que “paseáis con Dios, os os codeáis con lo infinito, porque Jesús y su Madre se dejan pasear por los toledanos hasta el ultimo rincón de una ciudad que mima y cuida su Semana Santa con tanto cariño extremo”.

Una ciudad, Toledo, donde “separa el tiempo” en Semana Santa, donde las prisas dan paso al sosiego y poner en primer plano “lo que realmente es importante en nuestra vida”. Una semana que nos invita “a mirar hacia dentro, a ponernos a la escucha”, ha expresado.

Y es que Eva ha ensalzado este periodo de pasión que es la Semana Santa como una luz “en momentos oscuros y en un momento de tanta incertidumbre”, haciendo referencia implícita a las tensiones mundiales y locales que asolan a tantas familias.

De ahí que la periodista haya instado a los fieles hacer de esta Semana Santa “una auténtica contrarrevolución” y dejar que “la fe ilumine la vida, que ponga serenidad en el desasosiego y horizonte en el camino”.

Para ello Eva ha querido también insuflar esperanza en este Año Jubilar a los más vulnerable y que sus palabras llegaran “hasta la última habitación del hospital, hasta la mesilla de un anciano solo, hasta el bullicio de un hogar donde la nevera siempre está demasiado vacía, hasta los auriculares de aquel joven al que la Semana Santa le queda lejos, hasta aquellas celosías de vuestros conventos, que me consta apoyan con su oración a esta pregonera, a todos los rincones donde habita la memoria de vuestra Semana Santa”.

A todos ellos, la pregonera les ha animado a recuperar la esperanza, esa que el Papa Francisco pide para “mirar con valentía a las cruces que nos rodean”, y no permitir que “nos acostumbremos a lo injusto “o “bajemos el volumen del televisor cuando hablan de unas guerras que me pillan demasiado lejos y no me afectan”.

Eva Fernández destaca el papel de los mayores en la transmisión de la fe y las tradiciones

Sin abandonar a los que sufren, Eva Fernández ha recordado que como Jesucristo, muchas personas viven clavadas en la cruz, “dependiendo de un respirador para vivir, en busca de un trabajo que nunca llega, ahogadas en el mar, muertas de sed, maltratadas, sin casa, personas solas, muy solas. Demasiadas cruces”.

Cruces a las que el Papa Francisco ha puesto rostro en muchos casos durante sus doce años de Pontificado, subrayando la preocupación del Pontífice argentino por ellos, y en especial por los mayores, responsables de la transmisión de la fe y de las tradiciones a las nuevas generaciones como la Semana Santa, pero tantas veces víctimas del descarte: “Ellos son, asegura, la memoria de los pueblos y de las familias. Les debemos mucho, aunque sólo sea en agradecimiento a quienes nos mostraron la Semana Santa por primera vez”, ha puntualizado la periodista.

“Casi todo de lo que ahora somos se lo debemos a ellos. Nosotros estamos hoy aquí porque ellos antes nos legaron su fe, nos enseñaron a rezar delante de un paso, a conmovernos con las lágrimas de María, a guardar silencio al cruzarse Cristo en la Cruz”, ha recalcado Fernández.

“Si aprendimos a querer fue por ellos, por ese cariño con el que vimos cómo trataban a sus hermanos de cofradía. Al calor de sus manos bien apretadas nos dimos cuenta del significado de la Pasión mientras escuchábamos sobrecogidos su detallada explicación sobre quiénes eran los personajes que participan en el Descendimiento”, ha continuado Eva su pregón agradeciendo a los mayores su legado.

La Cruz, símbolo del sufrimiento de tantos hombres y mujeres sin rostro

Durante el pregón, la periodista de COPE ha hecho hincapié en el símbolo de la Cruz, que representa las muertes de nuestro tiempo, como la de los niños en guerras como Siria, Ucrania, Tierra Santa o el Congo, víctimas del hambre o de las consecuencias climáticas. En este punto, tenía un emotivo recuerdo por las víctimas de la DANA en Valencia. “¡No nos olvidamos de los fallecidos por la Dana!”

Millones de muertos por diversos factores, tantos de ellos sin nombre, “que ni siquiera aparecen en los registros, carecen de identidad. No cuentan. No existen. No valen. Son parte de un mundo exterior ante el que tantas veces nos amurallamos. Porque hay gente invisible y gente que no. Porque hay muchas formas de encerrar a una minoría en un gueto sin necesidad de tatuar un número o rodearlas de alambres de espino”, ha reflexionado.

Eva Fernández insta al mundo a llorar como la Virgen ante la Cruz para no ser indiferentes al dolor

Eva Fernández también ha ensalzado a la Virgen María, quien “al pie de la cruz nos enseña a no avergonzarnos de llorar, a seguir caminando” para abrir la puerta “a una nueva esperanza” y dejarnos conmover “por las heridas de los que encontramos en el camino”.

Y es que el mundo de hoy tiene miedo al llanto, al que parece solo recurren quienes sufren, como lamentaba también el Papa Francisco: Al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Ciertas realidades de la vida se ven sólo con ojos limpiados por las lágrimas”.

La indiferencia, ha continuado esgrimiendo Eva Fernández, “endurece el corazón y elimina cualquier rastro de compasión”. Frente a la indiferencia, la pregonera pone en valor el papel de las Hermandades y Cofradías que dejan huella “indeleble y permanente en las vidas de todos los que contemplan las Estaciones de Penitencia, porque no es un acontecimiento de espectáculo, es la proclamación de nuestra salvación, por eso debe dejar huella”.

Haciendo alusión al Congreso de Hermandades y Piedad Popular celebrado en Sevilla el pasado mes de diciembre, la periodista recordaba que el Papa, en su mensaje, señalaba que la eficacia evangelizadora de las cofradías estaba “en ese nacer de Cristo, de la experiencia de vivir y compartir esa fe en la hermandad; de ese salir unidos desde el templo de vuestro titular, hacia la Santa Iglesia Catedral, junto a las demás Hermandades, manifestando ser Pueblo en camino hacia Dios”.

La arenga final de Eva Fernández: “¡Toledanos, ya es hora, vamos a “silenciar” por las calles de Toledo!

Al final del pregón, vino la arenga final de Eva Fernández a las hermandades y cofradías a llevar a la práctica lo que mejor caracteriza la Semana Santa de Toledo, el silencio. “¡Toledanos, ya es hora, vamos a “silenciar” por las calles de Toledo! ¡Sólo vosotros sabéis sentir, y escuchar este silencio que está lleno de respeto y oración!”

“¡A las calles, toledanos! ¡A los arrabales, a las plazas, a los puentes, al zaguán de vuestros portales! ¡Llenemos Toledo de alabanzas a Cristo y a su Madre! ¡Contagiemos la esperanza!” culminaba su pregón Eva Fernández seguida de una ovación de los presentes en la Catedral Primada.

El arzobispo de toledo, a eva fernández:

"uno de los mejores pregones"

Tras escuchar el pregón de la periodista, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, bendecía a Eva Fernández, "a la que conozco hace mucho tiempo", y asegura haber escuchado "uno de los mejores pregones de mi vida, profundo y emotivo".

"No se pueden decir cosa más bonitas de Toledo, muchas gracias", ha continuado agradeciendo el arzobispo de Toledo a la corresponsal de COPE en Roma, y le hace una última petición: "Cuando estés con el Papa dile que le queremos, que hemos rezado mucho por él".