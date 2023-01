Tertulia de Supergesto: “En la JMJ descubres que no estás solo”

A principios de agosto el Santo Padre ha convocado a todos los jóvenes del mundo a participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa. ¿Qué significan para los jóvenes estos encuentros?

La ilustradora Patricia Trigo (@Pati.te), el modelo e influencer Pablo García (@pablogarna) y la abogada y voluntaria misionera Marta Esteban comparten sus experiencias, e invitan a todos a participar en esta fiesta que cambia la vida. Todo ello en la octava tertulia de Supergesto, la plataforma misionera para jóvenes, moderada en esta ocasión por el director de la misma, Sergio Cánovas.

“La JMJ me parece un planazo”, afirma con contundencia Pablo García. Tras haber vivido las de Madrid (2011) y Cracovia (2016) lo tiene muy claro: “Te abren muchísimo la mente”. Cuando uno puede pensar que los jóvenes cristianos “somos cuatro gatos”, al llegar a las JMJ uno recibe “una torta en la cara que te despierta”. En la misma línea, Sergio Cánovas, director de Supergesto, recuerda Cracovia “como una bofetada” que “volvió a cargarme las pilas”.

Marta Esteban, una joven madrileña que acaba de regresar de Perú de una experiencia misionera, recuerda que en la JMJ “descubres que no estás solo”, y que es “la oportunidad para salir de ti”. Y esto mismo es lo que ha experimentado en sus seis meses de misión en Perú.

Todos los tertulianos recomiendan a los jóvenes ir, también a aquellos que no tienen fe. Pablo afirma que para él Cracovia supuso un momento muy importante. "Me confirmó que aquí es donde yo quiero estar, mi corazón está aquí. Aquí pasa algo y no me lo quiero perder". Según él, “es una experiencia que debería ser "obligatoria": “el que tenga dudas, que vaya".

Por su parte, Patricia Trigo recuerda que lo que más le impresionó de la JMJ de Madrid fue vivir la fe en comunidad, y se alegra de que en el lema de la JMJ de Lisboa se mencione a María, protagonista absoluta de sus ilustraciones, "el camino más corto para llegar a Dios".

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Obras Misionales Pontificias lanzó en septiembre una nueva plataforma 100% virtual para jóvenes, heredera de su tradicional revista “Supergesto”.

Cada quince días publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por José María Calderón, director nacional de OMP. A estas tertulias quincenales se añaden firmas invitadas, pautas de meditación, o consultorios en directo en Twitch.