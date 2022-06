Tarazona despide a Eusebio Hernández Sola tras 11 años en la diócesis: "Ha sido una experiencia inolvidable"

Tarazona ha despedido este martes, 28 de junio, a su obispo Eusebio Hernández Sola tras el nombramiento del sacerdote Vicente Rebollo Mozos como nuevo obispo de la diócesis. En la actualidad Vicente es vicario episcopal para Asuntos económicos y ecónomo de la archidiócesis de Burgos y será consagrado obispo de Tarazona el próximo 17 de septiembre.

Durante la rueda de prensa en Tarazona, D. Javier Bernal, vicario general de la diócesis, ha agradecido a Don Eusebio su trabajo en la diócesis: “Gracias por todos los momentos en los que nos ha amado y sufrido caminando a nuestro lado. Ha estado cerca de los más necesitados y ha discernido los signos de los tiempos actuando siempre en consecuencia”.

"Me despido, pero os llevo a todos en mi corazón"

Don Eusebio se ha dirigido a toda los feligreses de la diócesis de Tarazona: “En la vida todo tiene un final y también lo tiene para mí el estar entre vosotros […] Recientemente se me ha comunicado que el Papa nombraba como obispo de Tarazona a don Vicente Rebollo […] espero que lo recibáis muy bien, bienvenido querido don Vicente”.

Don Eusebio seguirá ejerciendo como administrador apostólico hasta el 17 de septiembre: “Ante esta despedida no me cabe otro sentimiento que dar gracias a Dios por estos 11 años y medio que he pasado entre vosotros”. “Ha sido una experiencia inolvidable, maravillosa y enriquecedora. Vine sin conoceros, pero me marcho enriquecido de momentos entrañables. Me despido, pero os llevo a todos en mi corazón”, ha dicho un emocionado Don Eusebio.

12/03/2021 El obispo de Tarazona, monseñor Eusebio Hernández Sola, visita al Papa Francisco en junio de 2019.

La generosidad de los feligreses de Tarazona

Tras muchos años en Madrid y en Roma, don Eusebio ha subrayado cómo ha gozado “enormemente de la vida pastoral: el trato con mis queridos hermanos sacerdotes, los encuentros con las religiosas y religiosos, las visitas pastorales, las Celebraciones Eucarísticas y Sacramentales, las fiestas en las ciudades y en los pueblos, la colaboración generosa de Cáritas, las cofradías y la búsqueda del bien común con las autoridades municipales”.

Don Eusebio también se ha referido a la reciente acogida de los refugiados ucranianos en Tarazona: “He podido confirmar la generosidad y la bondad de vuestros enormes corazones. Gracias de verdad a todos los voluntarios que habéis ayudado a decenas de refugiados”.

El obispo se ha referido también a un momento histórico para la diócesis de Tarazona, la reapertura de la catedral después de 30 años cerrada: “Abrió sus puertas mostrando su belleza arquitectónica y artística convirtiéndose en centro turístico mundial y motor económico de la ciudad”.