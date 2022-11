Así te hemos contado en directo la comparecencia de César García Magán, nuevo secretario general de la CEE

11:43h | Acaba la comparecencia del nuevo Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, obispo auxiliar de Toledo.

11:41h | "Yo no me etiqueto. ¿El Evangelio es conservador o progresista? ¿La preocupación social, la importancia de la pastoral de la caridad, la acogida a los migrantes, el no discriminar a nadie por ninguna razón eso es progresista? Cabe todo en el Evangelio"

11:39h | "Trataré de hacerlo lo mejor posible, pero la experiencia en la Santa Sede me ha servido para ir "por la carretera con las luces largas" y eso da mucha esperanza. La Iglesia en esa pluralidad se puede ver que las situaciones son diversas. La experiencia en las Nunciaturas es buena escuela de trabajo, es una escuela exigente".

11:37h| ¿Cómo le va a ayudar su trabajo en la Santa Sede aquí en la CEE?: "La catolicidad significa pluralidad [...] vengo de Toledo y allí tenemos una bellísima catedral y allí las vidrieras son bellas por esa pluralidad de formas, colores, diseños diversos que están trabados en una unidad. Si fuera un color monótono eso sería un cristal aburrido. Esa diversidad, esa sinfonía, unidos en lo fundamental, le hace la belleza. Ese aspecto es fundamental en la Iglesia".

11:36h | "No me ha dado tiempo a llamar a nadie, tengo el Whatsapp colapsado pero no he respondido a nadie"

11:34h | "Tenemos que anunciar el Evangelio para la familia, para los trabajadores, para todo el ámbito social"

11:33h | "Nosotros tenemos que caminar y tratar de poner esas semillas de salvación en la Historia"

11:31h | ¿Cómo es la Iglesia que le gustaría construir?: "Yo no tengo un proyecto personal, yo me sumo al proyecto de Iglesia universal que tiene el Papa Francisco. Hay un plan pastoral de la CEE en marcha que por supuesto me adhiero de afecto y quiero colaborar con los obispos de cada diócesis. Esas prioridades nos las ha marcado el Papa y yo trabajaré en lo que pueda en eso"

11:27h | "He pasado unos años de servicio diplomático en la Santa Sede, un bagaje de conocimiento universal"

11:26h | "Con San Juan Pablo II recuerdo muchas experiencias y muchas vivencias con él [...] les he dicho a los obispos que les agradezco por esta tarea, que no es fácil"

11:24h | El ya nuevo Secretario General de la CEE, César García Magán desarrolló su labor docente en el seminario nacional interdiocesano de Nicaragua (2002-2003). Y actualmente en los Institutos Superiores de Estudios Teológicos San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, desde 2008, y en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, desde 2007.

Ha sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia (2009-2014); Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, desde 2019. Es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Canonistas desde 2021, de la que fue vicepresidente de 2012 a 2014. Es Capellán de Su Santidad (2000) y Prelado de Honor de su Santidad (2005).

11:20h | César García Magán se presenta ante los periodistas como nuevo Secretario General de la CEE: "Me presento con la sorpresa y la novedad de este nuevo servicio que me han encomendado mis hermanos obispos. Es una servicio nuevo para mí, no he trabajado nunca directamente en la CEE sin en otros ámbitos eclesiales. Lo afronto con sentimiento de gratitud hacia los obispos, con sentimiento de responsabilidad por esa confianza que me han manifestado. Una responsabilidad que quiero traducir en servicio"

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha elegido este miércoles 23 de noviembre, en primera votación, como secretario general a Francisco César García Magán. Según lo previsto en los estatutos de la CEE, ocupará el cargo durante los próximos cinco años. García Magán es en la actualidad obispo auxiliar de Toledo.

Sustituye en el cargo a Luis Argüello García, nombrado en noviembre de 2018, pero que ha presentado su renuncia tras ser nombrado, el pasado mes de junio, arzobispo de Valladolid.

Obispo auxiliar de Toledo desde enero de 2022

Nació en Madrid el 2 de febrero de 1962. En 1980 ingresó en el seminario mayor de Toledo, donde realizó los estudios eclesiásticos, finalizados con el Bachiller en Teología por el Instituto Teológico “San Ildefonso” de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 13 de julio de 1986. Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana (1990) y licenciado y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense (1998). Completó sus estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica (1995-1998).

Comenzó su ministerio sacerdotal en la diócesis de Toledo como vicario parroquial de Santa Bárbara, en Toledo, y secretario del obispo auxiliar (1986-1988). Estuvo al servicio de la Santa Sede desde 1991 a 2007. Primero como oficial de la Secretaría de Estado (sección para los Asuntos Generales), a la vez que fue capellán de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor (1989-1998). Posteriormente, como secretario y consejero de las Nunciaturas Apostólicas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia.

En 2007 regresó a la diócesis de Toledo, donde ha desempañado los siguientes cargos: vicario episcopal para la Cultura y Relaciones Institucionales (2008-2015); capellán de las monjas Agustinas de Santa Úrsula (2008-2015); vicario episcopal de la Vicaría territorial de Toledo (2015-2021); y provicario general (2015-2018). Desde el año 2018 es vicario general. Es canónigo, desde 2008, y doctoral, desde 2018.

Desarrolló su labor docente en el seminario nacional interdiocesano de Nicaragua (2002-2003). Y actualmente en los Institutos Superiores de Estudios Teológicos San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, desde 2008, y en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, desde 2007.

Ha sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia (2009-2014); Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, desde 2019. Es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Canonistas desde 2021, de la que fue vicepresidente de 2012 a 2014. Es Capellán de Su Santidad (2000) y Prelado de Honor de su Santidad (2005).

El 15 de noviembre de 2021 César García Magán fue nombrado obispo auxiliar de Toledo por el papa Francisco. Recibió la consagración episcopal el 15 de enero de 2022.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo Episcopal para los Asuntos Jurídicos.