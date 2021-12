«Setenta años de lucha contra la pobreza» de Caritas Internationalis

«¡Ella es una niña! ¡Debe crecer y fortalecerse más!” exclamó el Santo Padre. En particular, destacó la labor que realizan con la campaña global “Juntos”, que se basa en la fuerza de las comunidades y en la promoción del cuidado de la Creación y de los pobres.

“Las heridas infligidas en nuestra casa común ? subrayó el Francisco ? tienen efectos dramáticos, sin embargo, las comunidades pueden contribuir a la necesaria conversión ecológica. ¡Por eso los invito a unirse a la campaña de Caritas Internationalis!”

Por último, el Santo Padre invitó a los miembros de Caritas Internationalis, a continuar su trabajo de racionalizar los recursos, de modo que el dinero no vaya a la organización sino a los pobres. “Optimicen bien el trabajo de esta organización”, concluyó.

Setenta años de lucha contra la pobreza

Para celebrar su 70° Aniversario, Cáritas Internationalis promueve, este lunes 13 de diciembre, una jornada titulada “Setenta años de lucha contra la pobreza», que tendrá lugar en la sede de la Pontificia Universidad Urbaniana, y en la que se llevará a cabo el lanzamiento de su nueva campaña global “JUNTOS ? Actuemos hoy por un mañana mejor”.

El evento trata de repasar las siete décadas de la Confederación que agrupa a 162 Caritas nacionales y que está al servicio de los pobres y los más vulnerables en 200 países y territorios. De hecho, fue el 12 de diciembre de 1951, cuando la Asamblea Constitutiva de Caritas Internationalis se reunió en Roma para dar contenido al deseo del Papa Pío XII de crear un organismo de coordinación para atender las necesidades humanitarias que surgieron al final de la Segunda Guerra Mundial y para brindar asistencia a las víctimas del conflicto.

Mirar a un futuro juntos

El lanzamiento de la nueva campaña global “JUNTOS” ? según explica una nota de Caritas Internationalis ? es también una forma de “mirar hacia el futuro”. La campaña que seguirá hasta el 2024 se inspira en las encíclicas Laudato Si ‘ y Fratelli Tutti y se enfoca en crear comunidades para el cuidado de la casa común y de los pobres y más vulnerables que sufren las consecuencias de la degradación social y ambiental.

«El nuevo nombre de la pobreza es la crisis ecológica ? explica Aloysius John, secretario general de Caritas Internationalis ? y como Caritas nuestro trabajo continuará cuidando a los millones de personas que sufren las consecuencias del cambio climático y promoviendo la conversión ecológica».

Palabras, música y acción

La conferencia “Setenta años de lucha contra la pobreza” se transmitirá en vivo en los canales de Youtube de Vatican News y en cuatro idiomas diferentes: inglés, francés, español e italiano. Los dos primeros discursos se centrarán en los 70 años de testimonio y promoción del desarrollo humano integral de Caritas Internationalis y estarán a cargo del cardenal Luis Antonio Gokim Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de Caritas Internationalis, y de Francesca Di Giovanni, subsecretario de la Sección de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado.

Seguirá un momento de reflexión sobre la crisis ecológica como el nuevo nombre de la pobreza, a través de los informes de Aloysius John; el cardenal Soane Patita Paini Mafi, obispo de Tonga y Niue y presidente de Caritas Oceanía; y Paolo Beccegato, Subdirector de Caritas Italiana.

Al finalizar la primera parte de la mañana, la banda de rock cristiano The Sun interpretará en directo la canción My best defect, inspirada en la encíclica Laudato si ‘y elegida por Caritas Internationalis como canción oficial de la campaña JUNTOS.

El trabajo concluirá con una mesa redonda sobre cómo continuar el camino de Caritas Internationalis en la sinodalidad, a la que asistirán el cardenal Mario Zenari, Nuncio Apostólico en Siria; sor Nathalie Becquart, Subsecretaria del Sínodo de los Obispos; monseñor Pierre Cibambo, asistente eclesiástica de Caritas Internationalis e Ingrid Saavedra, jefe de Comunicaciones de Caritas Chile. El evento será moderado por Marta Petrosillo, directora de recaudación de fondos, relaciones públicas y comunicación de Caritas Internationalis.

(Ciudad del Vaticano, Vaticannews.va)