Santiago de Compostela se prepara para vivir un día histórico con la toma de posesión de Francisco Prieto

Santiago de Compostela se prepara para vivir este sábado un día histórico. La Catedral acoge la inauguración del ministerio episcopal y toma de posesión deFrancisco José Prieto, nombrado por el Papa Francisco, arzobispo metropolitano de la ciudad.

Como viene siendo tradición, el recién nombrado arzobispo será recibido en la puerta del Obradoiro de la catedral. Allí, el Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Bernardito Auza, presentará al nuevo arzobispo, al que recibirán el Cabildo catedralicio y el Colegio de Consultores de la diócesis.

Antes de entrar en la catedral besará la reliquia del Lignum Crucis, en esta ocasión, un relicario del siglo XII, realizado en Jerusalén. Una vez en el interior, Francisco Prieto tendrá unos minutos de oración ante el Santísimo Sacramento, en la capilla de la Comunión.

La Misa Solemne a partir de las 11h en directo en TRECE

A las 11h está previsto el comienzo de la Misa Solemne, durante el cual se desarrollará la ceremonia de toma de posesión, en la cátedra episcopal.

En ella recibirá la adhesión de la diócesis, representada por miembros del Cabildo, del Colegio de Consultores, algunos sacerdotes, religiosos y fieles laicos. Durante la Eucaristía, el nuevo arzobispo empleará el conocido como cáliz de San Rosendo, valiosa pieza medieval, del siglo XIII, y que llegaría a la catedral procedente del monasterio de Caaveiro. Además, sobre el altar, estará la cruz de cristal de roca, regalo de los reyes Carlos II y Mariana de Habsburgo en el Año Santo de 1683.

El emotivo homenaje a Julián Barrio

Hace dos semanas, toda la Iglesia en Santiago despedía al arzobispo Julián Barrio con un homenaje muy emotivo. “Mi barca quedará varada dentro de unos días, hasta que el Señor me haga esa última y definitiva llamada para hacer esa travesía al otro extremo donde espera Jesucristo resucitado”. Con estas palabras comenzó la homilía Don Julián. Y añadió: “Doy gracias a Dios por estos años de Ministerio en los que he ido experimentando que el señor enriquece la pobreza y fortalece la fragilidad, recordando que es Él quien me ha llamado, elegido y enviado, sin merecimiento alguno por mi parte”.

Barrio afirmó que intentó ser puente, consciente de que el puente debe estar unido a las dos orillas para que pueda servir: “De lo que no haya podido conseguir, el responsable soy yo. De lo conseguido, doy gracias a Dios y a quienes me habéis acompañado”.

Don Julián agradeció al Papa San Juan Pablo II que le encomendó el Ministerio Episcopal, a los papas Benedicto XVI y Francisco por sus signos de benevolencia han tenido con la iglesia que peregrina en Santiago.

Y dio gracias también por la colaboración y disponibilidad que siempre tuvo en los obispos auxiliares, vicarios, sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos, y autoridades civiles: “Desde que llegué me encontré con vuestro afecto, comprensión y acogida que tanto me han ayudado. Siendo cristiano con vosotros y obispo para vosotros.”