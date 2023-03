Salvador González Barón: En España "hay una necesidad imperiosa" de aprobar una Ley sobre Cuidados Paliativos

“Al enfermo hay que cuidarle pero sobre todo, escucharle. Hay que compartir sus últimos momentos con un cuidado integral, para que muera en paz”.

Así lo ha explicado para ECCLESIASalvador González Barón, catedrático Emérito de Fisiología Humana en la Universidad de Málaga, y decano de la Facultad de Medicina. En su trabajo de investigación se ha dedicado a estudiar diversos aspectos del Sistema Nervioso, preferentemente al estudio de las “bases neurofisiológicas de las respuestas cardiorrespiratorias en las emociones”, además ha mantenido un gran interés por el tema del dolor, desde un punto de vista neurofisiólogo y antropológico.

En esta línea, ha reflexionado sobre el concepto de muerte digna y la defensa de la autonomía absoluta del paciente para decidir: “La muerte en si misma no es diga, ni indigna. La muerte será digna en la medida que el paciente es tratado con todos los cuidados necesarios, de todo tipo, de acuerdo con la propia dignidad intrínseca que posee como persona”. Sobre esta “supuesta demanda social”, hay que tener en cuenta el leguaje, ya que “preguntar a una persona en la calle que si «quiere morir sin sufrimiento» no es válido para sacar conclusiones, pues todo el mundo quiere morir sin sufrimiento, pero eso no equivale a estar a favor de la eutanasia”, explica.

González Barón participa en el XXV Congreso Nacional Provida que se celebra los días 3 y 4 de marzo, en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. El objetivo del congreso es, según la Federación Española de Asociaciones Provida que organiza este encuentro, “en mostrar a personas e iniciativas implicadas en la valoración y defensa de todo ser humano, en contacto directo con las situaciones complicadas que ponen en riesgo la vida humana o atacan su dignidad»”.

La dignidad de la vida humana

En el congreso colaboran la Fundación CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y entre los temas que se abordarán destacan la desprotección del embrión in vitro, las alternativas a la reproducción asistida o el papel del ginecólogo ante el aborto. También se tratará el reto demográfico en España, se explorará la dignidad de la vida ante la eutanasia o se mirará de frente al “abismo” del suicidio.

Sobre las últimas leyes aprobadas en España, el profesor subraya que “contraponen un derecho fundamental que es el derecho a la vida, y porque atenta al fundamento de la profesión médica que es curar y cuando no se puede, cuidar y aliviar, y no eliminar al que sufre. El derecho a la vida no es un derecho dispositivo, sino fundamental, inalienable e irrenunciable, válido para todos”.

80.000 personas mueren cada año en España sin cuidados paliativos por carencias

En este punto, González Barón destaca que se ha perdido “una gran oportunidad para aprobar una Ley de Cuidados Palitaivias, que sí que es muy necesaria en nuestro país”: Y es que alrededor de unas 80.000 personas mueren cada año sin los auxilios y ayuda de los cuidados paliativos por carencias, al no haberse querido abordar el problema de los Cuidados Paliativos.

“No ha habido un propósito por parte de los gobernantes para la atención sanitaria de los más vulnerables y sin duda la ley se aplicará previsiblemente a las personas que no tienen familia, que se sienten una gran carga o que creen que la sociedad ya no cuenta con ellos, que su vida no sirve para nada. Cada vez hay más mayores y hay más enfermedades de gente mayor como enfermedades cancerosas, cardiovasculares, neurodegenerativas . Esto es una razón muy poderosa para haber establecido un programa de creación y dotación de recursos suficientes para promover la creación y reforzar las Unidades de Cuidados Paliativos. En este aspecto, lamentablemente existe en España una gran precariedad, mientras que la media europea de Unidades de Paliativos es de 2 por cada 100.000 habitantes, en España es de 0,6 por cada 100.000 hab. Si tenemos 42 Facultades de Medicina, solo en 22 se enseña paliativos, con solo 5 cátedras en todo el país. Algo similar ocurre en los estudios del Grado de Enfermería”.

Pero además, no existe en España el título de la especialidad en Medicina Paliativa: “Es lamentable que, también en otros países de Europa donde sí existe la especialidad, no esté valorada suficientemente esa especialidad médica. Es urgente como hemos dicho poner en marcha un Programa de Unidades de Cuidados Paliativos para todo el país con las dotaciones necesarias y con la dotación necesaria para la formación de especialistas de esas Unidades”.