El saludo en COPE de Saiz Meneses al pueblo sevillano: "Sigamos la reconversión a la que nos llama Francisco"

El recién nombrado por el Papa FranciscoArzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses,ha querido dejar un mensaje grabado a los oyentes de COPE en Sevilla para mostrar su orgullo por esta nueva etapa que se abrirá el 12 de junio, fecha en la que tomará posesión como titular de la sede hispalense.

“Desde que he tenido conocimiento de mi nombramiento rezo por todos vosotros y he empezado a quereros. Soy consciente de que vengo a una archidiócesis con una rica historia, con grandes frutos de santidad y de servicio a las personas a lo largo de los siglos. Pongo bajo el manto protector de la Virgen de los Reyes, nuestra patrona, los anhelos pastorales de todos vosotros y el ministerio apostólico que pronto iniciaré”, ha subrayado durante su mensaje.

Además, ha animado a todos los fieles a que “sigamos la recomendación del Papa Francisco que nos llama a una reconversión, a una reforma de la Iglesia, a un trabajo para que nuestra sociedad cambie y se conforme más a la voluntad de Dios, que nos invita a vivir como hermanos y en familia. Queridos hermanos y hermanas, mi bendición y un abrazo para todos”, ha concluido Mons. Saiz Meneses.

Así es Mons. Saiz Meneses

El hasta ahora obispo de Terrasa, es capaz de dejar boquiabiertos a los más jóvenes cuando usa las películas de la trilogía de 'El Señor de los Anillos' para explicar “el bien y el mal” o el “lado oscuro”. “Se los mete en el bolsillo, cuando utiliza, por ejemplo, diálogos del enano Gimli para dejar claros estos conceptos", según nos explican los que conocen al obispo de Terrassa.

Un hombre al que definen como tenaz, constante y “que tiene la conciencia clara de que él es el obispo”, aunque sabe delegar en sus colaboradores. Tiene muy claro la “Eclesiología de común”, cuando se trata de trabajar. San Pablo es su referencia como figura de Iglesia, y su formación de cursillista le ha marcado también el carácter, el hecho de no desanimarse nunca y mirar siempre adelante.

No solo la trilogía de 'El Señor de los Anillos', Mons. Saiz Meneses es fan también de la saga de 'Star wars', del que ha visto todos los episodios. También le ha marcado mucho “Gladiator”. Musicalmente prefiere a Simon&Garfunkel o los Beatles. No es especialmente deportista, aunque se prepara cuando organizan encuentros con los jóvenes, como para hacer el Camino de Santiago, con caminatas por Terrassa “a paso decidido”, durante dos o tres horas un par de días a la semana. No practica deporte, pero sí le gusta verlo, especialmente la NBA. Se declara forofo de los Celtics de Boston y se sabe las alineaciones. También disfruta con una buena paella, y en general con la comida casera, aunque como nos dicen sus colaboradores, “tiene muchas virtudes, pero no precisamente la de cocinar”.

Cargos pastorales

En la Archidiócesis toledana tuvo varios destinos, primero como rector en Los Alares y Anchuras de los Montes (1984-1985) y después como vicario de Illescas (1986-1989). El curso 1985-1986 fue capellán soldado en el Hospital de Valladolid. Entre otros servicios realizados en Toledo fue también consiliario de zona de los Equipos de Nuestra Señora (1986-1989), consiliario de zona del Movimiento de Maestros y profesores Cristianos (1986-1989) y profesor de religión en la Escuela de FP La Sagra de Illescas (1986-1989).

En 1989 regresó a Barcelona y fue nombrado vicario en la parroquia de Sant Andreu del Palomar, y en 1992 párroco de la Iglesia de la Virgen del Rosario en Cerdanyola y Responsable de la Pastoral Universitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. También el mismo año 1992 fue nombrado responsable del SAFOR (Servicio de Asistencia y Formación Religiosa) de la Universidad Autónoma de Barcelona y Responsable del CCUC (Centre Cristiano de Universitarios de Cerdanyola del Vallès). En 1995 fue nombrado Consiliario Diocesano del Movimiento Cursillos de Cristiandad.

Obtuvo la licenciatura en la Facultad de Teología de Cataluña en el año 1993. En la misma Facultad de Teología ha realizado los cursos de doctorado.

El 6 de mayo del año 2000 fue nombrado Secretario General y Canciller del Arzobispado de Barcelona y el 10 de abril de 2001 miembro del Colegio de Consultores de la misma archidiócesis.

El 30 de octubre de 2001 fue nombrado Obispo Auxiliar de Barcelona y consagrado el 15 de diciembre del mismo año en la Catedral. El 15 de junio de 2004 fue nombrado primer obispo de la nueva diócesis erigida de Terrassa y Administrador Apostólico de la archidiócesis de Barcelona y de la nueva diócesis de Sant Feliu de Llobregat. El 25 de julio tomó solemne posesión en la Catedral Basílica del Santo Espíritu en Terrassa.