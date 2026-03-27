La Sagrada Familia, 'el sueño de Gaudí', se prepara para la histórica visita del Papa León XIV

La Sagrada Familia de Barcelona vive un momento histórico en el año del centenario de la muerte de Antonio Gaudí. El templo ha culminado la Torre de Jesucristo, convirtiéndose así en el más alto del mundo, y se prepara para la visita del Papa León XIV el próximo mes de junio.

Javier Martínez, director general de la basílica, ha explicado que tras la pandemia se ha logrado una consolidación económica que permite "afrontar el futuro". Este impulso es clave para la conmemoración del centenario en 2026 y la construcción de la Fachada de la Gloria, la última que queda por concluir.

Un final de obra en diez años

El director general ha expresado su deseo de que la fachada esté terminada "en un periodo de 10 años". Sin embargo, el proyecto se enfrenta a condicionantes urbanísticos por resolver y a la complejidad de la parte escultórica que debe completar la arquitectura.

Nosotros somos herederos de Gaudí"" Javier Martínez director general de la basílica

Visita papal en el centenario de Gaudí

La visita del Santo Padre se ha estado preparando durante un año y medio. Según ha relatado Martínez, la invitación fue una iniciativa del cardenal Juan José Omeya que se ofreció primero al Papa Francisco para bendecir la torre, pero tras su traspaso, se extendió la propuesta al Papa León XIV.

sagrada familia

El legado de un visionario

El equipo actual se siente custodio del legado del arquitecto. "Nosotros somos herederos de Gaudí", afirma Martínez, quien define al creador como un "visionario" que dejó "las pistas suficientes a las generaciones futuras para que nosotros lo pudiésemos acabar".

Gaudí era un visionario"" Javier Martínez director general de la basílica

Gaudí sabía que la tecnología de su época no era suficiente, pero gracias a su generosidad y a las nuevas tecnologías, hoy es posible finalizar su sueño. La construcción se ha deslocalizado, ensamblando en el templo piezas fabricadas externamente, una solución necesaria para un edificio que recibe a 16.000 personas cada día.