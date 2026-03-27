El cardenal José Cobo, en COPE, sobre la visita del Papa: “Hay mucha expectación y mucho entusiasmo"

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha contado en COPE los detalles sobre los preparativos de la visita del Papa a España. Cobo ha confirmado que el proceso se vive con "un poco de estrés" por el reto de organizarlo todo en poco tiempo, pero ha destacado la "mucha expectación" y el "mucho entusiasmo" que está generando el viaje. Según ha explicado, ya hay "mucha gente que quiere venir".

Un puzle por resolver

La organización del viaje es compleja, ya que intervienen muchos organismos como el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Estado en materias de permisos, movilidad y seguridad. El cardenal ha descrito el proceso como un puzle con "todas las piezas encima de la mesa" cuyo objetivo es lograr una "visita armónica", sin días sobrecargados, por lo que se trabaja en equilibrar la agenda antes de su confirmación.

Además, el Papa tiene la última palabra sobre el programa definitivo, quien "tiene que ir diciendo, pues esto quizá estirar esto y cortar esto". Ante la expectación generada, Cobo ha abierto la puerta a futuras visitas al afirmar que "puede venir más veces", ya que no tiene por qué ser la última.

Días intensos para el Papa

Se anticipa que serán "unos días muy intensos para el Papa", con multitud de actos y encuentros programados. El cardenal ha recordado que la última visita de un pontífice a España fue en 2011 y que las circunstancias ahora son diferentes. "Queremos darle un poquito de descanso, a ver si quiere", ha comentado Cobo, subrayando la densidad de la agenda que se está perfilando.

Por el momento, la organización funciona con "muchas hipótesis" sobre la mesa. El anuncio oficial con todos los detalles se hará "en breve", según el cardenal. La confirmación final llegará en cuanto "esté todo terminado y nos digan el ok desde Santa Sede", momento en el que se presentará públicamente el programa completo.