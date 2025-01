El sacerdote Espinosa de los Monteros, de México, halla el motivo real por el que tantos matrimonios fracasan: "No tienen idea"

El sacerdote mexicano Ángel Espinosa de los Monteros ha escrito el libro 'El anillo es para siempre', con el que pretende ensalzar el valor del matrimonio y lo que implica este sacramento. Una publicación que tiene lugar en un contexto social donde las relaciones de pareja no suelen ser para siempre.

Un hecho que la actriz de teatro y tertuliana de 'Ecclesia al día', Eva Latonda, atribuye al miedo que existe al compromiso: “Hay miedo a las relaciones de bolsillo, rápidas y no queremos un compromiso. Hay un anhelo a ser querido, pero la realidad en el día a día es que no se atreven a dar el paso”.

Por su parte el periodista José Antonio Méndez considera que hay “un deseo fuerte de compromiso”, pero “nos da miedo la proyección que nosotros tenemos de lo que eso implica”, ha opinado.

Los paralelismos entre el anillo y el matrimonio: "No tiene aberturas"

En su publicación 'El anillo es para siempre', el Padre Ángel Espinosa de los Monteros establece un paralelismo entre anillo y el matrimonio y lo que simbolizan ambos.

“Primero el anillo es un material precioso como tu matrimonio; segundo tiene una fecha que no es de caducidad, sino en la que terminó tu vida pasada y comienza tu vida con un compañero o compañera, unos hijos y un proyecto; el anillo es completamente cerrado, no tiene aberturas, como tu matrimonio, no es un espiral con dos salidas; además, es de metal duro como tiene que ser tu matrimonio que aguante las caídas, los problemas, los golpes de la vida...”, ha reflexionado en 'Ecclesia al día'.

En este sentido, Eva Latonda ha recordado la meditación sobre el sacramento del matrimonio que hizo Karol Wojtyła en 'El taller del orfebre', cuando los protagonistas rompen su promesa “el anillo deja de tener peso. Es una metáfora bonita de si rompes con esa promesa, todo carece de sentido”.

la mitad de los matrimonios no tienen gran idea” de lo que implica este sacramento

El libro, que está dirigido a mayores de 18 años, Espinosa de los Monteros aclara que un sacramento implica “para siempre”, por lo que en el matrimonio la fidelidad es de importancia capital.

“La fidelidad del matrimonio es contracultural pero compensa frente a la cultura del usar y tirar. Cuando hay situaciones en el matrimonio en el que se pasan crisis la tentación es tirarlo y comprarlo uno nuevo, es decir, rompo mi matrimonio, incumplo mi compromiso de fidelidad y emprendo una nueva relación”, ha lamentado José Antonio Méndez.

De ahí que Espinosa de los Monteros haya advertido que un elevado porcentaje de matrimonios no sea consciente de lo que implica este sacramento: “Creo que la mitad de la gente no lo sabe, depende de los países, no es lo mismo EEUU, Sudamérica o Europa, pero a nivel mundial hay desinformación, una ignorancia, un materialismo, un problema de ideologías, una necesidad de inmediatamente satisfacer ciertos deseos. Saber qué es un sacramento, que es para siempre, que es importante la fidelidad, yo creo que la mitad de los matrimonios no tienen idea”, ha opinado.