Lo que no sabías sobre la vida de Rodri, ganador del Balón de Oro 2024: "Cuando tienes fe..."

La noticia saltaba a primera hora de la tarde: el Real Madrid anunciaba que cancelaba la expedición a París para asistir a la gala del Balón de Oro 2024, que todo parecía indicar ganaría Vinicius, pero que finalmente será para el jugador español del Manchester City, Rodrigo Hernández 'Rodri', uno de los protagonistas de la victoria de la Selección en la pasada Eurocopa.

El centrocampista, de 28 años, ha viajado a la capital francesa acompañado de sus muletas, ya que continúa recuperándose de la lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de septiembre en un partido de la Premier.

Rodri ha hecho méritos más que sobrados para recibir el máximo reconocimiento individual en el 'deporte rey', el Balón de Oro. Y es que cabe recordar que Rodri fue elegido mejor jugador de la Eurocopa del pasado verano en Alemania.

"Es un chaval que el Atleti no lo quiso y en el Villarreal pegó un estirón y no sabían si las rodillas le iban a dar. Jugó en el Roda, un filial de un filial del Villarreal y crece a base de esfuerzo. Es un tío normal e iba con un 'Opel Corsa' a entrenar ya jugando en Primera. Vivía en la residencia de la Universidad de Villarreal ya en la élite", ha recordado Rubén Martín en 'Deportes COPE', quien además ha evocado la primera vez que vio a Rodri sobre un terreno de juego.

“Fue en el juvenil del Roda, y el presidente del equipo me dijo que era el nuevo Busquets. Pensaba que era algo exagerado porque todavía estaba Bruno, ha agregado Rubén Martín en la antena de COPE.

Rodri siempre ha tenido los pies en la tierra. Pese a triunfar en el mundo del fútbol, estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Jaume I de Valencia, una tarea que compaginaba con los entrenamientos y los partidos.

Rodri manifiesta su fe tras ganar España la Eurocopa

Tal vez los que pocos conocían es que el jugador del Manchester City es una persona creyente, tal y como puso de relieve durante la celebración de la Eurocopa junto al resto de compañeros de la Selección tras vencer a Inglaterra por dos goles a uno en Berlín el 14 de julio.

“Al final en la vida, cuando haces las cosas bien, cuando tienes fe, Dios te lo paga, yo se lo agradezco. Es un día increíble para todos”, expresó en declaraciones a los medios minutos después de finalizar el encuentro, y dando un beso al Cielo.

El centrocampista compartía su alegría y manifestaba que “hemos construido una familia, hemos sido campeones de Europa con lo difícil que es. Ahora somos la selección más laureada de Eurocopas. Es increíble que hemos puesto ahí a esta generación. Se hablaba de generaciones anteriores, nos marcaron el camino y al final somos campeones”.

Luis de la Fuente, un hombre de fe

No solo Rodri Hernández, también el seleccionador Luis de la Fuente habló públicamente de sus creencias religiosas. Durante el torneo, hizo referencia ante los medios de comunicación que la fe le ha sido de mucha ayuda para alcanzar el éxito que ha cosechado en el Europeo de Alemania.

En una entrevista concedida a 'El Partidazo de COPE', ya aclaraba en una entrevista de Helena Condis que no es una persona supersticiosa, sino que cree en Dios.

“Usted se persigna siempre...”, comentaba Condis en la entrevista al seleccionador, a lo que Luis de la Fuente respondió: “Eso no es superstición, eso es fe. Cuando me preguntan si soy supersticioso digo que yo tengo fe. Me gusta el número trece porque me han pasado cosas muy bonitas con el número trece”, explicaba en la entrevista a COPE.

En su comparecencia ante la prensa, de la Fuente también puntualizó que “soy libre y puedo elegir lo que creo que tengo que hacer, y desde mi inteligencia y mis experiencias, me invitan a creer en Dios y aportarme mucha seguridad y mucha fortaleza. Nada tiene que ver con la superstición, soy cero supersticioso.Yo rezo todos los días, no me pongo una camisa amarilla el día que gano”.