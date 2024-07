La fe en Dios de Luis de la Fuente que le ha llevado a conquistar la Eurocopa: "Rezo todos los días"

Quedarnos con un único protagonista en la consecución del título sería muy complicado. Algunos optarían por Lamine Yamal y su gol ante Francia en semifinales que cambió el rumbo del encuentro; otros se lo darían al primer gol de Nico Williams en la final contra Inglaterra... y otros muchos a la labor que ha realizado el seleccionador Luis de la Fuente, que en menos de dos años ha recuperado la moral de una Selección que atravesaba por años de decepción en decepción.





Luis de la Fuente, un hombre de fe

Lo cierto es que a lo largo de esta Eurocopa los aficionados han tenido oportunidad de conocer más de cerca a Luis de la Fuente, sobre todo en su faceta personal, sus aficiones, gustos... y su fe católica. Y es que sin duda la fe del seleccionador nacional ha sido de mucha ayuda para alcanzar el éxito que ha cosechado en el Europeo de Alemania. En una entrevista concedida a'El Partidazo de COPE',ya aclaraba en una entrevista de Helena Condis que no es una persona supersticiosa, sino que cree en Dios.

“Usted se persigna siempre...”, comentaba Condis en la entrevista al seleccionador, a lo que Luis de la Fuente respondió: “Eso no es superstición, eso es fe. Cuando me preguntan si soy supersticioso digo que yo tengo fe. Me gusta el número trece porque me han pasado cosas muy bonitas con el número trece”, explicaba en la entrevista a COPE.