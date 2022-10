Ricardo Rodríguez, director de "Stella Maris" en España: "Es el lugar donde los marinos se sienten acogidos"

El director del departamento "Stella Maris" en España, Ricardo Rodríguez-Martos, se encuentra actualmente en Glasgow para participar en el 25º Congreso Mundial de “Stella Maris” - Apostolado del Mar – que comenzó el pasado domingo y concluirá este miércoles, 5 de octubre.

Este Congreso se celebra tras dos años de pandemia y están reunidos más de 100 personas, de más de 20 países de los 5 continentes. Ricardo, en declaraciones a ECCLESIA, subraya que el programa de trabajo es, “aparte, repasar la historia de estos 100 años”, abordar “temas de actualidad como obviamente la guerra en Ucrania y el impacto sobre las tripulaciones, teniendo en cuenta que bastantes marinos provienen de esos dos países y Stella Maris, a lo largo de todos estos meses, ha prestado una asistencia especial a estos marinos en todos los puertos”.

Durante el Congreso se ha resaltado la labor hecha “en el puerto de Odesa” y también en Polonia “donde se han dedicado a acoger a familias de marinos ucranianos que huían de su país”.

Tras la pandemia, ahora el trabajo de Stella Maris ha vuelto a la normalidad, pero añadiendo el trabajo online que ha mejorado durante estos dos años: “Para poder seguir manteniendo un contacto con las tribulaciones hemos trabajado bastante con el mundo online, algo que antes no era muy habitual. Ahora que ha vuelto la normalidad, y nosotros podemos subir a los barcos sin problemas, no hemos abandonado la parte de las redes sociales, y por ejemplo ahora hay barcos que antes de llegar a un puerto nos pasan un mensaje diciéndonos que necesitan y así ya tenemos un contacto previo con ellos”.

