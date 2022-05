Ricardo Blázquez lamenta la aprobación de la nueva Ley del aborto: "Significa cortar una vida humana"

El cardenal arzobispo de Valladolid, Don Ricardo Blázquez, recibió el pasado 7 de mayo la máxima distinción de la ciudad, el reconocimiento de Hijo Adoptivo de Valladolid. 200 invitados arroparon al cardenal en un entrañable acto con el que se le concedió este homenaje.



Don Ricardo fue entrevistado este martes en Castilla y León Televisión en el programa Cuestión de Prioridades presentado por el periodista José Luis Martín. Durante la entrevista se abordaron muchos temas empezando por este reconocimiento de Hijo Adoptivo de Valladolid: “Cuando tuve noticia del acuerdo que había adoptado el Ayuntamiento tuve dos sentimientos: sorpresa y gratitud. Para mí fue algo totalmente inesperado, pero lo agradezco profundamente”.

Los años de Don Ricardo en Bilbao

El periodista quiso ahondar en la trayectoria de Don Ricardo, que estuvo 15 años de obispo en Bilbao y cuyos comienzos no fueron tan simples: “El obispo al que yo sucedí en Bilbao me dijo que las diócesis y los obispos se van haciendo mutuamente, en reciproca convergencia. La diócesis estaba abierta y yo también quise estar abierto de modo que después de un cierto tiempo de mayor dificultad fuimos poco a poco convergiendo en el trabajo pastoral. Yo nunca tuve ninguna consigna, ni tampoco llevaba una serie de prejuicios. Yo iba sencillamente para cumplir el ministerio pastoral que se me terminaba de confiar”.

Don Ricardo presentó la renuncia al cumplir los 75 años y ahora está esperando a que llegue el momento de dejar la ciudad para que llegue un nuevo arzobispo: “Me dijeron de continuar hasta nueva orden, pero ahora el nuncio ha preguntado a personas que pueden formar parte de la terna que debe presentar a la Congregación para los Obispos de cara a la sucesión”. Sobre una posible sucesión de Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, Don Ricardo ha asegurado que sería “un candidato excelente”.

Su próximo destino

Sobre su próximo destino, Don Ricardo ya tiene habitación asignada en la casa sacerdotal de Ávila: “Allí están viviendo compañeros de seminario y yo no quiero vivir solo, quiero vivir con otros compañeros, compartiendo la amistad, la celebración litúrgica […] también me queda más cerca la familia y también la voz de los orígenes llega un momento en el que resuena en nuestro interior”.

Don Ricardo también ha abordado un tema particularmente complejo como el descenso de los fieles en la participación en la vida de la Iglesia: “Es necesario reconocer que el número ha disminuido. Aquel confinamiento a causa de la pandemia ha retenido posteriormente algunas personas que se resisten a entrar en una forma de comunicación anterior. Durante el tiempo de confinamiento yo presidí la Eucaristía que se retransmitía el domingo y el responsable de la retransmisión me dijo que se había más que doblado la audiencia”.

La relación Iglesia-Estado

Sobre la relación Iglesia-Estado, Don Ricardo ha asegurado que la CEE quiere una que quede marcada “por una mutua independencia y una sana colaboración”. “Hay cuestiones en que la convergencia es plena, sin problemas, y a veces al contrario se presentan unos proyectos de ley o se aprueban en el Parlamento unas leyes no siempre con la suficiente discusión porque hay cuestiones muy serias que tienen que ser civilmente discutidas. Y allí podemos tener divergencias”.

En relación con la nueva Ley de aborto, Don Ricardo tiene claro que “el aborto significa cortar una vida humana en camino y ninguno tenemos derecho a cortar esta vida. Pensar que hay un derecho al aborto me parece absurdo”.

Por último, Don Ricardo ha abordado también el tema de los abusos en el seno de la Iglesia: “Estoy convencido de que todos hemos llegado tarde con el tema de los abusos, pero necesitamos afrontarlo con decisión. Nosotros lamentamos gravisimamente lo que ha acontecido […] Hay que escuchar las victimas, tienen que descargar el peso que tienen en su alma, hay que reparar en la medida de lo posible, hay que prevenir de cara al futuro para que esto no vuelva a ocurrir, en esto todos estamos de acuerdo”.