Ricardo Blázquez nombrado 'Hijo Predilecto' de Valladolid: "Me siento vinculado con un lazo permanente"

El cardenal arzobispo de Valladolid, Don Ricardo Blázquez, ha recibido este sábado la máxima distinción de la ciudad, el reconocimiento de Hijo Adoptivo de Valladolid. 200 invitados han arropado al cardenal en un entrañable acto con el que se le ha concedido este homenaje.

Poco antes de las 12, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, promotor de esta distinción, ha acompañado a Don Ricardo para que firmase en el libro de honor y comenzó sucesivamente un acto que ha sido un reflejo de la sana convivencia entre lo religioso y lo civil. Aunque nacido en Ávila, Don Ricardo es un vallisoletano nacido en otra ciudad. La figura ha sido glosada por el primer edil quien además ha enumerado los méritos que le han valido a Don Ricardo para ser Hijo predilecto de Valladolid.

Un hombre "sencillo, discreto, tranquilo, educado y cercano"

"Don Ricardo es un hombre sencillo, discreto, tranquilo, educado y cercano. Pero es al mismo tiempo un hombre importante, el cuarto cardenal de la historia de Valladolid, dos veces presidente de la CEE. Es un hombre que habla bajito y pausado, como Valladolid. Al preparar estas palabras y ver su pasado no he encontrado sorpresas, la trayectoria de Don Ricardo es un relato coherente que nos explica que él es exactamente lo que parece", dijo el alcalde de la ciudad.





"La designación toca fibras muy sensibles de mi espíritu"

“Al tiempo que expreso mi honda gratitud, quiero manifestar que me siento muy honrado. Este nombramiento me une más entrañablemente a mi querida ciudad de Valladolid. La designación toca fibras muy sensibles de mi espíritu”, dijo el cardenal Blázquez al principio de su locución.

El cardenal arzobispo de Valladolid ha asegurado que con esta distinción de 'Hijo Predilecto' se ha sentido “dignificado” y vinculado a la ciudad “con un lazo permanente”. “He sido obispo para vosotros y soy vallisoletano con vosotros […] En la catedral, donde he presidido la Eucaristía como Arzobispo, deseo ser enterrado para sellar de esta manera mi doble pertenencia, arzobispo de Valladolid y ciudadano con vosotros. Al vínculo eclesial como arzobispo de esta archidiócesis, que exige dedicación constante y solicitud sacrificada, se une el afecto de la ciudadanía compartida. He querido ser obispo para vosotros, también cristiano con vosotros y ciudadano con todos”, ha dicho un cardenal emocionado.





La presentación de la Semana Santa de Valladolid en Roma

Blázquez aprovechó la ocasión para recordar uno de los momentos más especiales para él de los últimos meses: la presentación de la Semana Santa de Valladolid en Roma. “Es inolvidable y me alegro la impresión eclesial, social y cultural que provocó […] Haber podido contribuir en esa ocasión singular a la irradiación fuera de España de nuestra Semana Santa fue para mi motivo de honda satisfacción”.

Para el arzobispo de Valladolid este título manifiesta también “la estima por la presencia de lo religioso en la ciudad y el reconocimiento que ofrece a los ciudadanos; lo valoro como signo de aprecio de la Administración por la contribución de la Iglesia al bien común”.

Al final de su locución, Don Ricardo ha querido subrayar que “la fe cristiana es libre, pero no es irrelevante; a nadie se le puede imponer, pero su beneficio es perceptible cuando se despliega auténticamente en las personas y en su convivencia”.