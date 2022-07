Raúl Berzosa: “Es una enorme satisfacción cada vez que en el Vaticano se utiliza alguna pintura mía”

Raúl Berzosa ha realizado numerosas pinturas de distintas temáticas: retratos, la figura humana, el mar, temas religiosos y cofrades... todo bajo un estilo realista en continua evolución. Una de sus últimas obras ha sido un retrato del obispo de Málaga, Jesús Catalá, que irá en la Sala Capitular de la Catedral de Málaga, completando la galería de obispos de la sede malacitana. ECCLESIA ha querido hablar con el pintor para conocer más en profundidad sobre sus obras.

En referencia a la importancia que tiene la fe a la hora de relizar un cuadro religioso, Berzosa explica que “es esencial para poder realizar Arte Sacro, ¿cómo puedes llegar a un espectador y transmitirle algo si no lo sientes? Puedes ser técnicamente muy bueno, pero pienso que en la mayoría de casos, si no tienen unos pilares fundamentados en la fe, difícilmente esas pinturas podrán interactuar con el espectador”.

La belleza para encontrar a Dios

El autor comenta que en su taller suele haber varias obras sacras sobre las que trabaja, pero siempre está “presidido por una foto grande de la Sábana Santa de Turín, colgada en una de las paredes, está muy visible, es mi lugar de agradecimiento y de rezo en el taller”. A través de su pintura busca transmitir sus “creencias como católico al espectador de la obra, que haya una interacción, que la obra sea útil, es decir, no ver solamente una obra bella o una pintura que pueda ser fría, sino que esa belleza como dijo el Papa Benedicto XVI sea un camino para encontrar a Dios”.

El pintor malagueño cuenta con obras presentes en el Vaticano y medio mundo. Sobre esto expone que “es una enorme satisfacción cada vez que en el Vaticano se utiliza alguna pintura mía para uno de los libretos de las ceremonias del Santo Padre o realizo algún encargo para ilustrar algún sello editado por la Santa Sede, algo que en un principio pensé puntual, se ha alargado en el tiempo, un auténtico honor”.

Conocido internacionalmente

Iglesias de Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Portugal o Italia viajan hasta Málaga en busca de los servicios del pintor, algo que para Berzas es “una gran responsabilidad, pero alegra mucho saber que el trabajo que uno hace puede servir para evangelizar. Otra vertiente es la reproducción de mis pinturas, se utilizan fotografías de mis obras en todo el mundo, piden utilizar mis pinturas editoriales, iglesias o particulares.

El retrato de Jesús Catalá ha sido realizado para la galería de los retratos de los obispos de Málaga que hay en la sala capitular de la Catedral de Málaga. El autor explica que “don Jesús ha estado al tanto de todo, yo mismo fui a hacerle un reportaje fotográfico para poder trabajar en el retrato, vio las fotos, el boceto, las medidas… Hasta el resultado final de la obra final. Le ha gustado mucho, quedando por tanto muy satisfecho con el retrato, me ha felicitado por el trabajo realizado. Siempre alegra saber que el cliente está contento con la obra que uno realiza, en este caso el obispo de mi diócesis”.

Ya son muchos los obispos retratados y dentro de la Iglesia también ha ilustrado a santos, beatos, papas, cardenales y obispos. El pintor indica que “los retratos del Papa Francisco y Benedicto XVI son obras que me han llenado mucho, especialmente los retratos encargados por el Vaticano. Realmente no se como comencé con esta temática de retratos, en cierto modo separada del arte sacro, pero me gusta. Gran parte de estos retratos de obispos están en España”, concluye.