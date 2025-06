¿El Ratoncito Pérez existe? ¿Qué hay después de la muerte?: un pedagogo explica cómo responder a las preguntas comprometidas de tus hijos

Cuando llegan a una determinada edad, los niños empiezan a hacerse preguntas y manifestar sus inquietudes a los padres. Preguntas que no siempre son fáciles de responder por su complejidad como la procedencia de los niños, la existencia de Dios o qué ocurre cuando morimos.

El pedagogo Francesc Vicent no da respuesta a estas preguntas trascendentales que se hacen los hijos, pero sí ofrece algunas pistas sobre cómo enfrentarse a ellas y responderles a través de su libro 'Microrrelatos para familias en apuros'.

En 'Ecclesia al día', Vicent ha explicado que su publicación surge no solo de las preguntas que le plantean sus hijos, sino también sus alumnos. El ejemplo que ha puesto es muy ilustrativo: “Iba con mi hijo en el coche y me dice... 'Dime la verdad, ¿el Ratoncito Pérez existe?' ¿Cómo responder a estas preguntas?”, se cuestiona el autor de 'Microrrelatos para familias en apuros'.

Las temáticas que recoge 'Microrrelatos para familias en apuros'

En el libro de microrrelatos, Francesc Vicent recoge un total de catorce temáticas distintas que para las familias son interesantes a la hora de abordarlas con los más pequeños, que van desde “los miedos, la pornografía, los divorcios, la muerte, la existencia de Dios... son temas que hay que tratar con los niños y saber darles una respuesta”, ha indicado.

Respuestas que no son sencillas y que en su libro ofrece pautas para abordarlas, si bien comenta que no es un libro “para leer con los niños rápidamente”, sino que requiere una reflexión posterior. Una de las cuestiones que más interesa de 'Microrrelatos para familias en apuros' es cómo afrontar la pregunta que todo ser humano se hace en cualquier etapa de su vida: ¿Qué hay después de la muerte?

“La muerte no es el fin de las cosas, seguimos teniendo el recuerdo, la creencia espiritual porque somos seres espirituales. Si yo creo que después de la muerte hay un camino de salvación pus hay que explicárselo a tu hijo”, ha opinado Francesc Vicent.

"Los hijos van a seguir buscando respuestas"

Eso sí, Vicent aclara que una vez se conversa con los hijos sobre el libro, es habitual que las preguntas y las dudas vayan a más, pero el autor de los microrrelatos considera que lo que no puede permitir como padre es “no iniciar una conversación, porque ellos van a seguir buscando respuestas e Internet por desgracia las repuestas que les ofrece no siempre son las que me interesan”.

De esta manera, asevera que es mejor opción afrontar y estar preparado a estas conversaciones antes de que “ellos busquen la repuesta con sus amigos en Internet o donde sea”, ha alertado.