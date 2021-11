Presentan 'Opera Omnia', recopilación de todos los escritos de san José de Calasanz

El Instituto Universitario Calasanz UCV y Escolapios Betania han presentado en Valencia los diez volúmenes en castellano de Opera Omnia, obra en la que se recogen todos los escritos del san José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías. El director del mencionado Instituto, José Luis Zanón, y el secretario, además de profesor de la UCV Ricardo Cerverón, han sido los encargados de exponer lo más destacado de este gran proyecto de investigación, así como de narrar la intrahistoria de su producción.

En su intervención en el acto, el rector de la Universidad Católica de Valencia (UCV), José Manuel Pagán, ha asegurado que Opera Omnia es un “excelente” trabajo, que permite acceder “de una manera sencilla” a la obra de san José de Calasanz, “algo que seguro alegrará al conjunto de las Escuelas Pías, pero también a todos los que de una u otra forma estamos vinculados con el mundo de la educación”.

Según ha afirmado Pagán, “no se ama lo que no se conoce y se ama más cuanto más se conoce”; por lo que esta obra “sin duda permitirá conocer y amar más a un santo al que se debe acudir de manera permanente para ser iluminados en la misión educativa, también en la universidad”. Él muestra “el camino a seguir, consciente de que una escuela, como una universidad, auténticamente evangelizadora es el espacio idóneo para la transmisión de la fe”.

“No dejemos nunca de poner al joven o al niño en el centro de nuestra actividad, apostemos siempre por una educación integral y, sobre todo, seamos siempre cooperadores de la verdad, conscientes de la universalidad del llamamiento de Dios a la verdad; ¡que nadie se quede fuera de esta llamada! San José de Calasanz tenía claro que los más pobres no podían quedar fuera de ella”, ha remarcado.

De igual manera, el rector de la UCV ha exhortado a los docentes presentes en la presentación de Opera Omnia a “ir al encuentro de quienes se sitúan en las periferias”, muchas veces existenciales: “Ahí se sitúan muchos de nuestros universitarios, de nuestros jóvenes, salgamos a su encuentro. Cooperar con la verdad es comprometerse personalmente en la bella tarea de liberar y hacer felices a nuestros jóvenes; seguros, porque lo hemos experimentado, de que la verdad nos hace libres”.

Publicación de 400 documentos inéditos de Calasanz

La iniciativa para la creación de esta magna obra, para la que se han recabado alrededor de 400 documentos inéditos, surgió en un capítulo general de la Orden, celebrado en Hungría, en julio de 2015. La tarea fue asumida por la Congregación General, que la encomendó al historiador general de las Escuelas Pías, José Pascual Burgués, y al propio Cerverón.

Cuando en los años cincuenta se abordó por primera vez la publicación de las obras de Calasanz, la recopilación se centró en su “correspondencia epistolar”, según ha explicado Cerverón. Faltaba, pues, añadir también escritos tales como “constituciones, reglamentos de colegios, memoriales, peticiones, patentes y obediencias, entre otros”.

“En Opera Omnia decidimos empezar por las cartas, que ya estaban recogidas, pero dándoles una traducción unificada; las misivas, que rondan las 5.000, han ocupado los primeros ocho volúmenes. Así, dejamos para los dos últimos tomos los otros escritos, donde aparecen cerca de 500 documentos. No eran desconocidos, pues estaban referenciados por los historiadores, pero hasta ahora no habían sido publicados”, ha expresado el investigador, quien ha realizado una exhaustiva búsqueda documental.

Una de las “riquezas” de esta obra es, pues, cada uno de los dos últimos volúmenes, gracias a los cuales los investigadores pueden tener acceso todos los escritos del santo aragonés, tal y como ha apuntado el profesor de la UCV: “Entre ellos están también las 52 cartas que Calasanz escribió desde España antes de ir a Roma, como secretario del capítulo de Urgell. Si bien no son textos que te ayuden a conocer la historia de las Escuelas Pías, sí que traslucen matices de la personalidad y las inquietudes de un jovencísimo Calasanz”.

En definitiva, “de pocos santos tenemos tanta recopilación de documentos escritos. En sus cartas aparecen consejos sobre temas escolares, pedagógicos, personales… Cuya lectura puede dar respuesta a problemas actuales no sólo para maestros o sacerdotes sino para cualquier cristiano. Aunque Calasanz no escribió un libro de pedagogía, no hizo ningún tratado, reuniendo todos sus escritos intuyes muchísimas cosas acerca de su pensamiento. La sencillez de algunos de sus últimos memoriales ? que escribió anciano y con su Orden destruida– resulta sobrecogedora. Es una lectura muy recomendada”, ha subrayado Cerverón.

Todo lo publicado en Opera Omnia será también introducido en Scripta, el sitio web que desarrolló Cerverón en su tesis doctoral y que recopila todos los escritos de San José de Calasanz publicados hasta ahora. La dirección URL es http://scripta.scolopi.net.

