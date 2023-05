'Por el compromiso social': Ecclesia acerca la labor de la Iglesia en lugares donde reina la marginalidad

España se adentra de nuevo en un ciclo electoral que tendrá su primera parada el 28 de mayo con las autonómicas y municipales, y que se cerrará a finales de año con las generales. Los escenarios están más abiertos que nunca.

En las ciudades se percibe desde hace meses un cierto ambiente electoral, no tanto porque los candidatos de los diferentes partidos hayan reforzado su presencia en la plaza pública, sino por cómo se precipitan las obras públicas en las calles de cientos de barrios donde los operarios no han pisado en prácticamente toda la Legislatura.

Nada nuevo bajo el sol, dirán muchos sobre una clase política que ha tenido en los últimos cuatro años que hacer frente, más que nunca, a lo urgente: los efectos de la pandemia, la inflación derivada de la guerra en Ucrania... pero que no terminan de dar con la tecla para solventar los problemas estructurales que asolan a nuestro país, como el de la vivienda o la creciente desigualdad social.

Unos problemas que, al menos en parte, trata de paliar diferentes entidades sociales o la Iglesia, siempre presentes allá donde las administraciones no llegan. Algo que no está de más recordar en este periodo de promesas con la que nos bombardearán los candidatos de turno para seducir a los indecisos.

En este contexto ECCLESIA impulsa 'Por el compromiso social', en la que recorremos diferentes puntos de nuestro país para conocer la labor incansable que desarrolla la Iglesia a través de sus programas y congregaciones para tratar de dar respuesta a las emergencias sociales que las víctimas no encuentran, en muchos casos, en la administración.

La vivienda, el gran problema social de Baleares

La vivienda es el principal problema social en Baleares. El auge del turismo, la subida de precios y la voracidad de muchos propietarios de inmuebles, hacen que miles de personas no puedan hacer frente al pago de un alquiler, en algunos casos incluso con un puesto de trabajo. En este contexto, el párroco de la iglesia Virgen de Montserrat en el barrio del Rafal, Jaume Alemany puso en marcha el proyecto 'Sojorn', por el que rehabilitó su iglesia en habitaciones para acoger a personas que no pueden costearse una vivienda.

La huella del Gran Poder en Los Pajaritos, el barrio más pobre de Europa

Hace apenas dos años, el Cristo del Gran Poder procesionó de manera extraordinaria por las calles del barrio sevillano de Los Pajaritos, que lidera los rankings de marginalidad, delincuencia o abandono escolar a nivel europeo. La Iglesia es el sostén de muchas familias, a los que la administración da la espalda. La presencia del 'Señor de Sevilla' en el barrio durante tres semanas no ha mejorado la realidad del barrio, pero al menos se intensificaron los lazos entre la cofradía y sus vecinos, además de colocar por unos días Los Pajaritos en el mapa.

Un milagro comunitario llamado ASDECOBA

El barrio de Buenos Aires de Salamanca es de los más marginales de la ciudad, pero un grupo de vecinos de la zona decidieron en la década de los noventa no resignarse al negro futuro al que estaba abocado. De ahí surgió la plataforma ASDECOBA, para impulsar proyectos de integración entre personas que proceden de la calle o vienen de la prisión. El párroco de Buenos Aires, Emiliano Tapias es una de las personas más activas desde los inicios de la plataforma vecinal.

Asentamiento de Las Sabinas en Móstoles

En las inmediaciones del río Guadarrama se encuentra el asentamiento de Las Sabinas, donde gitanos y musulmanes representan el mayor porcentaje de población. Las viviendas son prefabricadas, muchas de ellas sin luz ni agua. Del tráfico de drogas y la venta de chatarra han hecho su forma de vida buena parte de sus habitantes, aunque al menos un 20% de ellos no perciben ningún ingreso, ni mediante actividades legales o ilegales. Precisamente es a ese porcentaje a quien no le corresponde ningún tipo de ayuda social, ya que la mayoría no tienen regulada su situación en España. Cáritas y la congregación de Apóstoles de Jesús y María trabajan de manera incansable con ellos para paliar sus necesidades.

Un sacerdote 'cañero' en Bermeo que trabaja con los inmigrantes

El Padre Juanjo Elezkano ha publicado un videoclip solidario grabado en la localidad costera de Bermeo, lugar donde sirve de párroco. Los fondos recaudados a través del mismo se destinarán a apoyar la labor de Salvamento Marítimo Humanitario y su barco 'Aita Mari´. El objetivo del sacerdote es visibilizar la situación de muchas personas que deben salir de sus países de origen para sobrevivir.Para esta campaña especial, en la que se pretenden recaudar 4.000 euros, ha grabado 'Una canción cañera'.