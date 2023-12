El poemario "Visiones", del obispo César Franco, Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo

El poemario «Visiones», del que es autor el obispo, César Franco Martínez, ha obtenido el XLIII Premio Mundial 'Fernando Rielo' de Poesía Mística, con una dotación de 7.000 €, la edición de la obra y una medalla conmemorativa. La obra ha sido seleccionada de entre 268 poemarios procedentes de 22 países. Un regalo de cumpleaños, pues el prelado cumple este sábado 16 de diciembre 75 años. Así, cumpliendo con el Código de Derecho Canónico, ha presentado su renuncia al Papa Francisco.

El acto de entrega, presidido por el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama, contó con la intervención del presidente de la Fundación Fernando Rielo y del Premio, Luis Casasús Latorre; el secretario Permanente del Premio, José María López Sevillano; el crítico literario y filólogo, David Gregory Murray; la escritora Isabel Bernardo Fernández, y el poeta Miguel de Santiago Rodríguez.

Mirada de Dios

“Lo acojo como una gracia más; me presenté por la insistencia de un amigo poeta. Yo no soy místico, soy cristiano y en estos poemas trato de la ayuda que la poesía lleva aneja a la vida. El título -Visiones- hace referencia a la percepción y contemplación. Se trata de lo que la fe me permite ver con los sentidos y he querido plasmar lo que veo y cómo lo veo desde la mirada de Dios”. Su intervención concluyó señalando que parte de lo inmediato, camina por la observación y termina en la fe. “El libro ofrece visiones terrenales y celestes que ofrezco a los que, como yo, experimentan que la fe es, a la vez, clara y oscura”, explicó el obispo.

El jurado ha concluido que en la obra «Visiones» “hay un sereno fluir en camino purificativo hacia la luz que Dios es. Esa luz puede ser la que peregrina con el poeta en su camino viador, o la que, proféticamente, confía alcanzar en el amanecer definitivo de la parusía: “No me dejes ser pasto de la nada, / polvo olvidado en el hondón del Hades, / mortal despojo del sepulcro cierto. / Hiéreme con tu amor, dime verdades, / y déjame la herida al descubierto / ungida con tu luz enamorada”.

La experiencia de lo sagrado



El presidente de la Fundación Fernando Rielo, P. Luis Casasús Latorre señaló que “este premio nos ayuda a descubrir a los poetas místicos de hoy”. Además, ha recordado que “el centenario del nacimiento de Fernando Rielo nos ha dado la ocasión de evocar su paso por la Universidad en 1981, a través de su Cátedra Fray Luis de León”.

El poeta Miguel de Santiago Rodríguez ha concretado sobre el trabajo ganador que “toda poesía es comunicación entre el redactor y el lector. En el caso de hoy, se trata de la comunicación de la experiencia de lo sagrado. Es una poesía que refleja la fugacidad de la vida y la peregrinación del hombre hacia Dios. Nos lleva a la unión con Cristo y está anclada al misterio trinitario y a la Iglesia. Este libro tiene una serie de manifestaciones de Dios que están apoyadas en pasajes de la Sagrada Escritura”.

Junto al ganador, el jurado distinguió a once finalistas: Soledad Sánchez Mulas (Salamanca, España); Robert Morrison Randolph (USA); Oswaldo José Sánchez Pieri (Buenos Aires, Argentina); Antonio Bocanegra Padilla (San Fernando, Cádiz, España); Luis Ángel Ruiz Herrero (Sevilla, España); Teresa Martínez Espejo y Lucrecio Serrano Pedroche (Madrid, España); Javier Alvarado (Panamá); María Eugenia Suárez de Balza (Puerto Ordaz, Venezuela); Sonia Losada Domínguez (Madrid, España); Elena Martín Otín(Madrid, España) Carlos González García (Fresnedillas de la Oliva, Madrid, España).

El acto fue seguido por el recital de poemas musicalizados del libro de Fernando Rielo Dolor entre cristales e interpretado por César García-Rincón de Castro (guitarra, voz y musicalización).