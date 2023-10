Personas sin Hogar: Cáritas pide a las administraciones que el acceso a la vivienda sea prioritario

'Este año 2023 las personas en situación sin hogar siguen 'FUERA DE COBERTURA'. Así reza el lema de este año elegido por Cáritas con motivo del Día de las Personas sin Hogar que se celebra este domingo, 29 de octubre. Un año más, la entidad de la Iglesia ha reclamado a las administraciones públicas que garanticen los derechos de todas las personas con un compromiso real: “Pedimos que el derecho humano a la vivienda sea una prioridad política”, reclama Cáritas en su manifiesto.

Y es que como argumenta, cuando no hay vivienda se ve vulnerado el derecho a artículos de primera necesidad como son el agua, la higiene, la seguridad, la alimentación o el uso de tecnologías. Pero más allá de ello, también se pone en jaque “la salud física y mental”, advierte.

Otro de los problemas para el colectivo sin hogar es que pierden el derecho a empadronarse en un municipio, por lo que pierde derechos a solicitar y percibir algún tipo de subvención pública que le permita paliar su situación: “Cuando no hay vivienda no solo se come mal, sino que se deja de comprar para cocinar, se pierde cada vez más autonomía y la situación se cronifica aún más”.

Además, Cáritas también ha querido enviar un mensaje a la sociedad para concienciar sobre el problema del sinhogarismo: “Que amplíe la mirada y que se ponga en el lugar de las personas que viven una situación diferente. Más allá de las circunstancias de dificultad las personas tienen un pasado y un futuro digno. Pedimos respeto y buen trato: basta de robos, de violencia, de situaciones de maltrato y de miradas de rechazo”, piden desde la entidad eclesial.

El número de personas sin hogar crece un 25% en la última década

España cuenta con 28.552 personas sin hogar, lo que supone un incremento de casi el 25% en los últimos diez años, según los datos que ha aportado la Red FACIAM, de la que forman parte asociaciones y servicios, entre ellas Cáritas Madrid.

Según el estudio realizado por la Red FACIAM, más de la mitad de las personas sin hogar encuestadas (57%) tiene un apoyo social bajo, lo que hace que el 34%, cuando tiene un problema, acuda a los profesionales que acompañan su intervención. El 36,4% señala que encontrar ayuda es difícil o muy difícil. Esta falta de apoyo se asocia a niveles más bajos educativos y económicos.

En el caso de los jóvenes, el sinhogarismo se vincula a la falta de figuras de referencia que acompañen a la persona en su proceso de desarrollo vital y transición a la vida adulta. Representan ya el 32% de las personas sin hogar.

Por otro lado, la edad también es un factor determinante para encontrar nuevas oportunidades. A medida que aumenta la edad se reduce el apoyo social; las personas más mayores, a partir de los 55 o 60 años, tienen menos posibilidades de encontrar un empleo que les dé autonomía.

En cuanto al género, es otro factor determinante para estar en riesgo de exclusión; ya que las mujeres en situación de sin hogar, pese a contar con más redes de apoyo, están más desprotegidas; muchas de ellas han sido víctimas de violencia de género y representan el 20 % de personas sin hogar.