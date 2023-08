La periodista de Cope Paola Albaladejo, pregonera en su pueblo: "No debemos olvidar los orígenes"

Bigastro es un municipio de unos 6.500 habitantes ublicado en la zona limítrofe entre Alicante y Orihuela. Poco a poco el pueblo se va desperezando tras haber vivido durante más de una semana susfiestas patronales en honor a San Joaquín. Como suele ocurrir, la localidad duplica o triplica su número de habitantes en sus ferias de agosto, mes de vacaciones por excelencia. Un mes para presumir del pueblo de uno y dar rienda suelta a nuestra nostalgia.

Una de esas personas que abandona por unos días su rutina y la vida estresante de la ciudad (con el agravante de trabajar en Madrid, lo que hace de tu vida una experiencia frenética) para disfrutar de las fiestas de su pueblo es la periodista de COPE Paola Albaladejo.Natural de Bigastro, el desfile de carrozas y peñas o la procesión del santo forman parte de los recuerdos estivales de su niñez.

Este año lo ha vivido con especial intensidad, al haber sido la pregonera de estas fiestas de San Joaquín. En ECCLESIA Paola Albaladejo nos ha contado su experiencia como pregonera, que sirve para estrechar aún más sus lazos con su Bigastro.

Dice el refrán que “nadie es profeta en su tierra”. No es tu caso. ¿Qué ha representado para ti ser pregonera en las fiestas del pueblo donde naciste?

Ha supuesto una enorme responsabilidad. Pero me era imposible rechazar esta invitación. Que la alcaldesa y el resto de autoridades me hayan confiado la oportunidad de dar el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales de San Joaquín 2023 me ha llenado de alegría y de mucha ilusión. Un orgullo ser de Bigastro. Jamás debemos olvidar nuestros orígenes, y ser la pregonera de este año ha hecho que yo haya podido volver a conectar con mis raíces.

Como periodista, hazme una breve crónica de cómo lo viviste...

Lo viví con orgullo, valentía, felicidad y con un peso de responsabilidad que recaía sobre mis espaldas, como te mencionaba anteriormente. Pero, tras pasar estos días tan señalados para los bigastrenses, únicamente puedo recordarlo con una gran sonrisa.

¿Qué recuerdos tienes de la infancia de estas fiestas?

Recuerdos muy bonitos. Desfilé en una comparsa de niña, lo que me permitió vivir las fiestas desde dentro. Algo que recomiendo mucho. Así, puedes vivir cada acto desde dentro y sentirte parte de una comunidad de amigos y vecinos con los que disfrutar y celebrar cada momento.

Estamos en agosto, mes de vacaciones por excelencia y cuando los que viven en ciudad regresan a sus raíces... ¿cómo se puede ayudar a revitalizar los pueblos durante el resto del año, ahora que tanto se habla de la España despoblada?

Con mucha actividad por parte de la juventud que vive en cada municipio. Es fundamental que no descuidemos a los jóvenes y que ellos sean el motor para que los pueblos sigan con vida. Eso es algo que llevo notando durante un tiempo en mi pueblo. Que la gente empieza a moverse. Organizando eventos para que los vecinos salgan a las calles. Eso es lo que se necesita. Y, por supuesto, sin descuidar a nuestros mayores y todo lo que han hecho por nosotros.

Dame motivos para no perderme las fiestas el año que viene...

Son infinitos. Pero voy a resumírtelos. Si quieres pólvora, hospitalidad, comunidad, fervor religioso, celebración y muy buen rollo.... tienes que venir. Nuestras Fiestas son una suma de todo esto que te acabo de mencionar. Los desfiles de las comparsas por las calles, la Alborada en la que todos salimos a celebrar que se aproxima el Día de nuestro patrón, San Joaquín... son fechas muy bonitas y especiales para los bigastrenses pero también para todos aquellos que deciden acompañarnos en esta fiesta. Así que, ya sabes, no te lo puedes perder.