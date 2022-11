Peregrinar "con María y hacia María" desde una sala de cine: "Me ha abrazado y me ha consolado"

El próximo 25 de noviembre se estrena en los cines de España “Madre Ven”, una película que recoge numerosos testimonios de conversiones ocurridos durante la peregrinación ‘Madre Ven’, que tuvo lugar entre el 1 de mayo y el 12 de octubre de 2021, en plena pospandemia de la covid-19.

Una iniciativa puesta en marcha por laicos y sacerdotes, que llevó por toda España una imagen de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, llegada desde Éfeso hasta Zaragoza, y recorrió un total de 10.800 kilómetros en nuestro país. “Era impresionante ver cómo se iban abriendo las puertas, cómo iba tomando forma todo”, recuerdan desde la organización de ‘Madre Ven’. La iniciativa llegó a las diócesis, contando con la implicación directa de varios obispos, algunos de los cuales aparecen en el filme.

Una peregrinación insólita

“No era nadie peregrinando para ver a la Virgen”, explican desde la organización, “sino que la Virgen ha peregrinado para vernos a nosotros. La Virgen se sirvió de esa talla para hacerse presente y venir a visitarnos”, explican los organizadores.

Partió el 1 de mayo desde el Pilar hasta Santiago de Compostela, donde llegó durante las fiestas del Apóstol del 25 de julio. Luego se desplazó por el resto del país, visitando santuarios, conventos, iglesias, hospitales, cárceles... para terminar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en el Cerro de los Ángeles en Getafe (Madrid), junto al Sagrado Corazón de Jesús, “porque la Virgen siempre nos lleva a su Hijo”, como se expresa en la película.

“He descubierto que la Virgen es una Madre real, que está ahí y que me acompaña todos los días de mi vida”, cuenta Alejandra, estudiante de Madrid. “La Virgen fue una tabla de salvación, porque mi familia se estaba desintegrando”, explica Mónica, de Albatera (Alicante), recordando cómo la imagen de la Virgen entró en su propia casa para visitar a su hija enferma.

La acción de la Virgen en la realidad y en la ficción

Además de todas las grabaciones e imágenes tomadas durante la peregrinación y de los testimonios recogidos posteriormente, “Madre Ven” cuenta con una historia de ficción, dirigida por Pablo Moreno.

En ella, Tato (Juan Lombardero) celebra su 80 cumpleaños rodeado de sus hijas y sus nietos. Son momentos complicados para la familia, ya que su hija María (Cristina Mediero) está a punto de divorciarse de su marido Pedro (Javier Lorenzo), mientras Carmen (Marta Romero), la hermana mayor, intenta buscar una solución. Ningún miembro de la familia parece conservar la fe cristiana, que Tato y su difunta esposa tanto se esforzaron en transmitirles, de modo que sus nietos ni siquiera saben quién es la Virgen María.

La aparición de un viejo maletín lleno de fotografías de la peregrinación ‘Madre Ven’ supondrá un antes y un después en las vidas de Tato y su familia, provocando un giro vital que parecía del todo imposible.

La intención de esta producción es volver a sacar a la Virgen para que recorra España a través de las salas de cine. A lo largo de los 106 minutos de duración de la película, el espectador tendrá la ocasión de participar de esta peregrinación, contemplando los variopintos paisajes y lugares por los que pasó la imagen, y conociendo más de una decena de testimonios que aseguran que ‘Madre Ven’ les cambió la vida.

El testimonio de Alejandra y Jaime

Clara Fernández, periodista de TRECE, ha conocido a Alejandra y Jaime, dos personas a las que esta peregrinación les ha cambiado la vida.

Alejandra perdió a su madre hace unos años, pero su testimonio de conversión y su acercamiento a la Virgen impactó a su hija: “Desde que llegó 'Madre Ven' a mi vida, desde que tuve ese milagro con ella, la he sentido mucho más cerca de mí y ahora cuento mucho más con ella. Siempre he tenido mucho miedo a perder a mi madre por su enfermedad, pero cuando descubrí a la Virgen de 'Madre Ven' me di cuenta de que cuando mi madre en la tierra ya no esté, mi madre en el Cielo siempre va a estar allí siempre. Me encontré a la Virgen de frente, en medio de una calle con un montón de gente en procesión, no sé cómo conseguimos colarnos y llegué a conocerla. Me ha abrazado y me ha consolado, ha hecho eso que mi madre aquí ya no puede hacer, pues ella lo hace por mi madre”.

Jaime Bertodano es un sacerdote y uno de los organizadores de 'Madre Ven' y tiene claro que esta peregrinación “ha reforzado la confianza en que la Virgen “está”. Es muy bonito y así se ve en la película que 'Madre Ven' fue una peregrinación que tocó el corazón de todo tipo de gente: ancianos, jóvenes, enfermos, personas casadas, religiosas, sacerdotes. Una madre que viene y que se acerca, acaricia los corazones de sus hijos”.