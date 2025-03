Se hace pasar por un obispo para estafar a un párroco en Segovia y ésta fue la reacción de la víctima: "Ya está en comisaría"

La diócesis de Segovia ha sido testigo de una escena de película, que, por desgracia, no ha tenido lugar en la ficción, si no en la realidad. En 'Ecclesia al día', en TRECE, hemos tenido oportunidad de hablar con una de las víctimas, el párroco de Santo Tomás Apóstol, Don Julio Alonso, quien recibió una llamada telefónica de alguien que se hizo pasar por el obispo, Jesús Vidal, pidiendo una transferencia bancaria con urgencia

"Eran las cinco de la mañana y suena el teléfono y una voz parecida a la de Don Jesús Vidal, obispo de Segovia, nos dice que una señora ha dejado una herencia de 40.000 € y tenemos que hacer una transferencia de 2.200 € de forma urgente. Ya. Antes de las 6 de la mañana hay que hacer la transferencia", subrayaba la víctima de la estafa telefónica.

Te he llamado a tu teléfono particular, por tanto, soy el obispo y te digo que hay que mandar 2.200 €" Julio Alonso narra cómo fue la llamada telefónica que recibió de un estafador que se hizo pasar por Don Jesús Vidal, obispo de Segovia

Además, ha continuado narrando que él mismo contestó que "No sé si usted es el obispo, porque por teléfono no lo sé. A lo que me respondió que "Yo te he llamado a tu teléfono particular, por tanto soy el obispo y entonces te digo que hay que mandar esta transferencia de 2.200 €". Nuestro invitado ha apuntado que el telefonista continuó insistiendo en que llevara a cabo la transferencia pero que se negó finalmente a efectuarla y le avisó de que "esa denuncia ya está en comisaría", añadía Don Julio Alonso.

En nuestro tiempo de tertulia, junto a los colaboradores María Solano y Francisco Otero, hemos debatido sobre la importancia de estar preparados para actuar rápidamente cuando tiene lugar un intento de estafa como el que ha sufrido Don Julio Alonso, párroco de la Iglesia de Santo Tomás.

María Solano apuntaba que estas estafas también son comunes entre padres de familias y la llamada que reciben suele ser provenientes de personas que se hacen pasar por sus propios hijos: "De hecho, esto, por ejemplo, a los padres nos puede pasar, con mucha facilidad. Te escribo, "Mamá, te escribo desde el teléfono de un amigo porque mi móvil me lo han robado." subrayaba la profesora de la Universidad CEU San Pablo.

una buena formación en seguridad digital para evitar todo tipo de estafas

Por otro lado, Francisco Otero ha hecho hincapié en la necesidad de poner mucha atención a todas las entidades a las que cedemos nuestros datos personales "Creo que todavía debemos estar todavía más preparados. Lo que pasa que los malos, por llamarlo de alguna manera, siempre van por delante. Entonces, entonces siempre se inventan algo, siempre se inventan alguna alguna triquiñuela para hacernos caer, ¿no? O buscan algún resquicio por donde colarse, pero creo que hay que prepararse y hay que tener que estar preparado los padres, desde luego, pero preparar a nuestros hijos, a nuestros mayores también para tener un una formación en seguridad digital, que nos proteja para cualquier amenaza" finalizaba el director de la revista 'ECCLESIA' en el espacio de tertulia de 'Ecclesia al día'.