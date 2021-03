El Papa Francisco expresa su cercanía y oración con las víctimas del terrorismo de ETA

El pasado mes de diciembre, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) remitió a S.S. el Papa Francisco, una carta en la que se le trasladaba el sufrimiento de los Guardias Civiles víctimas de la banda terrorista ETA, por el comportamiento deplorable de una parte del clero Vasco, así como pidiendo solidaridad y comprensión por el dolor causado durante tantos años.

El nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito Auza, les ha hecho llegar las consideraciones de Su Santidad a la carta que le enviaron, donde la Secretaría de Estado de Su Santidad, “traslada la cercanía y la oración del Santo Padre por todas las víctimas”.

Sobre ella, la Secretaría de Estado de Su Santidad “asegura a la Sra. Uña Cantalapiedra la cercanía y la oración del Santo Padre por todas las víctimas, así como informarle que el propio Ordinario tiene la competencia en primera instancia para valorar cualquier infracción por parte de un clérigo, como se ha hecho en este caso, pudiendo el clérigo recurrir la decisión en el modo que prevé el derecho”.

Por ello, la Asociación Pro Guardia Civil ha expresado y traslado el agradecimiento a Su Santidad por la respuesta, agradeciéndole su cercanía y su comprensión.

Las declaraciones realizadas por un presbítero sobre los atentados de ETA

El párroco de la localidad vizcaína de Lemona, que hizo unas declaraciones en un documental en las que relativizaba las acciones de ETA y ponía en duda que su actividad pueda considerarse terrorista, pidió perdón a las víctimas por sus "desafortunadas" palabras y se ha comprometido con el obispo a "seguir trabajando por la paz y la reconciliación".

Durante el rodaje del reportaje, el equipo viajó hasta la localidad vizcaína de Lemona. Se desplazaron hasta la parroquia del municipio, donde se activó un artefacto que acabó con la vida de dos guardias civiles. El objetivo de la entrevista era entrevistar al párroco para que relatara cómo fueron aquellos dramáticos instantes.

Lo que no cabía esperar, es que el propio sacerdote hiciera unas declaraciones en las que justificaba aquellos actos terroristas: “No sabes a qué atenerte, por una parte, te alegras porque piensas que su merecido se llevan y, por otro lado, no, pero no está bien", reflexionaba durante su intervención en 'Bajo el Silencio'.