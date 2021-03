"Con el paso del tiempo ETA se volvió chapucera a la hora de preparar sus artefactos"

La banda terrorista ETA ha asesinado a lo largo de su historia a más de 200 guardias civiles. Ha sido el colectivo más perseguido por los terroristas desde que en junio de 1968 asesinó a José Antonio Pardines. En 2009 terminó con la vida de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, los dos últimos miembros de la benemérita asesinados por ETA.

En su lucha contra el terror el Gobierno crea en 1975 los TEDAX, técnicos en desactivación de explosivos. Desde su creación, y en diferentes actos de servicio, 16 miembros de esta unidad de policía y guardia civil han perdido la vida. En 1992 lo hacía el último TEDAX de la guardia civil tras la explosión de una bomba colocada por ETA: Enrique Martínez Hernández.

Ángel Iglesias Gajate, TEDAX desde hace 35 años, coincidió con Enrique en la academia.” Fue muy duro. Era un gran compañero en todos los sentidos. Cuando se ponía a apretar una tuerca podía llegar a doblar la llave inglesa”.

Lo primero que hacían los TEDAX tras recibir un aviso era identificar bien si se trataba de un artefacto colocado por ETA “cuando sabíamos que la banda estaba detrás, tomábamos más precauciones” recuerda Ángel quien asegura que tomarse el tiempo necesario para prepararlo todo era importantísimo.

Los técnicos en desactivación de explosivos trabajan en “binomio”, de dos en dos y la confianza mutua es clave.” El que está de uno es el que se acerca al artefacto y sentirte respaldado por tu segundo es fundamental para que todo vaya bien” asegura Iglesias.

Ángel Iglesias reconoce que con el paso del tiempo ETA se fue haciendo más chapucera en la elaboración de sus bombas. “Al principio había terroristas que hasta dejaban su firma, después se enviaba un kit con instrucciones a los comandos y todas se montaban igual”.

El coche bomba fue el método preferido por la banda terrorista cuando se trataba de causar mucho daño, era un arma terrible, recuerda Iglesisas, a la que los TEDAX se enfrentaban calculando la cantidad de explosivo, el posible material utilizado, pero también la posición en la que estaba aparcado el vehículo dependiendo del objetivo buscado por los terroristas.Uno de los operativos en los que intervino fue el que le costó la vida al brigada del Ejército de Tierra Luis Conde de la Cruz. Un atentado con cohe bomba en el que fallaron muchas cosas, recuerda el TEDAX de la Guardia Civil.

Iglesias no se permitía tener miedo cada vez que acudía a una llamada.” Te concentrabas tanto que en tu mente no había sitio para nada más. Solo en una ocasión, rompí esta regla y la cara de mi hijo recién nacido se me paso por la cabeza. Ese día tuve miedo".