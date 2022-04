El Papa Francisco anima a Hakuna a seguir “creando”: “Vale la pena”

Hakuna, la Asociación privada de fieles que nació de la mano del sacerdote José Pedro Manglano, ha recibido un vídeo mensaje del Papa Francisco en el que les pide que sigan trabajando. “Vale la pena, no pierdas esa creatividad”, les anima el Santo Padre.

Hakuna es un grupo de cristianos que “siguen a Cristo y que se expresan habitualmente con música”. Ellos mismos expresan que “vivimos lo que cantamos y cantamos lo que vivimos”.

ECCLESIA ha podido hablar con Macarena Gómez, una de las integrantes de este grupo, que ha explicado que “hemos realizado conciertos por toda España. Terminamos el Domingo de Ramos en Valencia, cuando se hizo la última actuación”. Y es que, durante el tiempo de Cuaresma, han desarrollado en distintos puntos de la geografía española “Pasión”, una representación que a través de la música y el arte lleva a descubrir y a palpitar la pasión escondida en el corazón del verdadero inocente de la historia, reo de muerte, Jesús de Nazaret.

Cuenta que la experiencia “está siendo increíble para los que han tocado y para lo que han venido a vernos. En 2019 se hacía en menos ciudades, en 2020 tuvimos mitad de aforo por la pandemia y este año, con los aforos completos, se ha animado mucha gente. La acogida está siendo increíble y estamos muy contentos”.

"Pasión no deja de ser un Via Crucis"

“Pasión” quiere dar a conocer una realidad de transcendencia histórica y espiritual, y lo hace transmitiendo lo ocurrido de manera real. Gómez afirma que “Pasión no deja de ser un Via Crucis. Son 16 canciones, una por cada estación y un pequeño estribillo que le da cohesión a todo. Es muy bonito porque si lo estás escuchando en Spotify o si lo ves en un teatro, todo el mundo está haciendo lo mismo que es rezar el Via Crucis”.

Significado profundo y teológico de las letras

“Si te paras a analizar las letras, tienen un significado muy profundo y teológico, pero no deja de tener ese aire actual. Por ejemplo en la canción de la Verónica hay una frase que dice 'tatúate tu rostro'. No deja de ser una expresión actual y hace referencia a cómo quedó el rostro de Jesús en ese paño. Es una manera distinta de rezarlo y puede ayudar a mucha gente a acercarse a rezar y acompañar a Jesús. No deja de ser una propuesta distinta e interesante”.