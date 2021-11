El Papa denuncia como la pandemia agrava el trabajo infantil

El papa Francisco reiteró su «conmoción e inquietud» por el hecho de que, en las economías contemporáneas, donde las innovaciones tecnológicas son continuas hasta el punto de que se habla de una «cuarta revolución industrial», «el empleo de niños en actividades laborales persista en todas las partes del mundo»

El papa Francisco se reunió con los participantes en la conferencia titulada «Erradicar el trabajo infantil, construir un futuro mejor», organizada en la Ciudad del Vaticano por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y pidió a los Estados y a los empresarios un «trabajo digno» para los adultos de las familias, a fin de que «los niños no se vean obligados a trabajar»

No más niños que no puedan soñar, jugar o crecer. Para combatir el flagelo del trabajo infantil, que pone en peligro la salud de los más pequeños y los priva de su derecho a la educación y a vivir una infancia serena, hay que animar a los Estados y a los empresarios a «crear oportunidades de trabajo digno con salarios justos», para que las familias no tengan que obligar a sus hijos a trabajar. Por tanto, en todos los países debe promoverse «una educación de calidad, gratuita para todos, así como un sistema de salud accesible para todos». Estas son las soluciones que el 'papa Francisco puso sobre la mesa durante el debate de la conferencia «Erradicar el trabajo infantil, construir un futuro mejor», al reunirse con los participantes antes del inicio de los trabajos.