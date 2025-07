El Opus Dei niega la acusaciones de explotación laboral presentadas por 43 mujeres en Argentina ligadas a la prelatura

El Opus Dei ha negado las acusaciones de explotación laboral presentadas por 43 mujeres argentinas ligadas a la prelatura y acusa a los medios de haber "tergiversado la realidad" del caso, en un comunicado publicado este lunes en su página web.

Los hechos se remontan al septiembre del año 2020, cuando un abogado argentino presentó una reclamación a la Seguridad Social del país latino de un grupo de mujeres que fueron miembros de la prelatura, a la que accedieron cuando tenían entre 12 y 16 años, con la supuesta promesa de un hogar y educación.

En la reclamación el abogado pide que se regularice el aporte de estas mujeres al sistema de contribuciones argentino para cobrar la pensión de jubilación y otros beneficios sociales.

“Aunque desde el primer momento se buscó atender sus peticiones, el abogado se negó a facilitar información particular sobre cada caso concreto. Esta presentación evolucionó de un reclamo laboral a una demanda de indemnización por daños y perjuicios, y finalmente en un caso "sin ningún fundamento real por trata de personas”, se puede leer en la nota de prensa del Opus Dei.

La fiscalía argentina ha propuesto que se investigue a los cuatro últimos vicarios regionales del Opus Dei en Argentina, entre ellos al actual vicario auxiliar de la Prelatura, Mariano Fazio, y el abogado pretende ahora que los fiscales pidan declarar también al Prelado. “Por el momento, el juez a cargo del caso no ha llamado a nadie a indagatorias”, precisa.

Para el Opus Dei, este caso es “una clara manipulación de los procedimientos judiciales para generar un caso mediático y de opinión pública que pueda influir negativamente en el trámite legal”, asevera.

"el juez no ha imputado aún delito alguno"

En el comunicado, el Opus explica que "ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos".

Como resultado de ese proceso, "a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación".

Sobre el proceso judicial, también explican que "por el momento, el juez no ha imputado aún delito alguno" y lo que existe es "un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar".