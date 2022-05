Omella, sobre Ucrania: "A Dios hay que invocarlo para la paz"

En su intervención en el Nueva Economía Fórum, el Cardenal Omella se ha pronunciado sobre el conflicto que sufre Ucrania tras la invasión de las tropas rusas: "Invocar a dios para los temas de guerra…Yo creo que hay que invocarlo para el tema de la paz. Dios lo que nos pide es que trabajemos por la paz entre nosotros, desgraciadamente hay esa apetencia siempre de cosas que nos pone en enemistad a veces hasta hacer la guerra…"

Omella ha recordado además otros conflictos olvidados por el gran público: "Hay tantas guerras en el mundo que no se habla de ellas. En África, por ejemplo, desde hace 2 años hay en Etiopía una guerra fraticida, o Eritrea que lleva en guerra años y años. Pero de esas no hablamos, porque no nos tocan tan de cerca. Invocar a Dios en todos esos temas es muy peligroso, lo que hay que hacer es poner paz, y que todos nosotros que tantos hablamos seamos instrumentos de paz. Fíjese en nosotros mismos, cuántas familias dejan de hablarse, rotas para siempre por una herencia. ¿Qué pasa en el corazón humano? Ser instrumentos de paz en medio del mundo. Y ahora pensemos en el parlamento, ese insulto verbal, vayamos al vecindario, esos insultos, esas críticas, eso va generando un ámbito que parece normal, las bandas, las peleas, ¿pero que es esto?", se ha preguntado el presidente de la CEE en su intervención.

Por eso, el Cardenal ha defendido la importancia de seguir la estela del Papa Francisco: "¿Cómo vamos a mejorar la sociedad? Tenemos que ir por ese camino. El Papa esta intentando hacer ese esfuerzo de mediación, parece que esta equidistante, pero no es fácil hacer de mediador. Él lo intenta, dejemos que el Papa con su autoridad moral, reconocida en todo el mundo, aunque algunos le critican incluso dentro de la Iglesia, dejémosle que desde esa cercanía que tiene con los problemas del mundo intente ese camino, ojalá todos los ministros de la Iglesia y todos fuéramos por ese camino"