Omella pide a los obispos que trabajen para que se conozca “el verdadero rostro de la Iglesia”

En la actualidad, la Iglesia católica “es una gran desconocida para muchos conciudadanos nuestros”. Así ha comenzado el discurso del cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española en la apertura de la Asamblea Plenaria que congrega a los obispos españoles esta semana en Madrid.

En este discurso, el cardenal ha repasado algunos de los aspectos más significativos de su labor, quizá precisamente para que los ciudadanos la conozcan “y reconozcan” el verdadero “rostro y misión de la Iglesia”.





La invasión de Ucrania y el reto de la acogida a los refugiados

El arzobispo de Barcelona ha destacando el contexto internacional “que nos preocupa” como es la invasión de Ucrania que ha provocado “que estemos viendo muy de cerca lo que supone que la libertad y el derecho a la vida de muchas personas se vea amenazado y negado”.

— Ecclesia COPE (@ecclesiacope) April 25, 2022

Tenemos la satisfacción, ha dicho, “de ver cómo se han puesto en marcha muchas iniciativas surgidas de la Iglesia. El movimiento de personas hacia los países de la Unión se va a incrementar, y va a ser necesario un esfuerzo sostenido en el tiempo. La Iglesia seguirá colaborando, como lo ha hecho hasta el momento, pero reclama una acción más coordinada entre todos los actores públicos y privados”.

En este aspecto, ha querido destacar además el 75 aniversario de Cáritas, que trabaja “en la búsqueda del bien común, en un momento de cambio de época mundial, social y político que nos afecta a todos”.





Conocer la verdadera misón de la Iglesia católica en España

Respecto a la situación en nuestro país, el cardenal ha indicado que la tentación de los poderes públicos respecto a la Iglesia “se ha movido entre dos extremos: verla como un enemigo, o tratar de apoderarse y servirse de ella. Conviene recordar que la Iglesia no tiene intereses económicos, geoestratégicos ni ideológicos particulares”, ha destacado Omella, que ha insistido en que la Iglesia está “para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido”.

En ese servicio, el presidente de los obispos ha asegurado que también esta “el largo camino emprendido desde hace años” para “la transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar el drama de los abusos” que para la Iglesia es “lacerante”, y por ello “reitero nuestra humilde petición de perdón por cada caso, y quiero subrayar una vez más que las víctimas son nuestra prioridad absoluta”.

La Iglesia “tiene la oportunidad de trabajar para que dichos abusos no se repitan y para destapar esta nueva forma de esclavitud mundial que no se quiere abordar. Es una nueva esclavitud que afecta a toda la sociedad, de la que estamos tomando conciencia y en la que lamentablemente algunos miembros de la Iglesia también han participado”.





— Of. Información CEE (@prensaCEE) April 25, 2022





La misión evangelizadora, la razón de ser de la Iglesia

De esta forma, “la razón de ser de la Iglesia, el motivo de su creación por el Señor fue continuar su misión evangelizadora en el mundo. El espíritu misionero de la Iglesia se resume en el impulso de comunicar la alegría que nos ha sido dada”.

Pero este camino, ha recordado, “Jesús no lo hace solo, lo hacía acompañado de los discípulos en Israel, y lo quiere continuar haciendo con nosotros en pleno siglo XXI”. El cardenal ha invitado a todos a “caminar juntos”, significado de la palabra «Sínodo”, para aprender “a escuchar juntos la voluntad de Dios para su pueblo”.

Y para que esto sea posible “hace falta que participemos todos los miembros de la Iglesia. La Iglesia es una gran familia que crece y avanza, compartiendo la vida y trabajando unida, guiada por el Espíritu Santo”.