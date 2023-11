Omella destaca la Sagrada Familia como ejemplo de "convivencia" para nuestra "convulsa sociedad"

El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha atendido los micrófonos de TRECE tras la culminación de las cuatro torres de los Evangelistas en la Sagrada Familia. Este pasado domingo, se celebró el acto central de la eucaristía con la posterior bendición y la iluminación, por primera vez, de los cuatro terminales.

“Hemos vivido este momento con mucha emoción: vamos poco a poco y llevándonos la sorpresa que va creciendo esta construcción de la basílica de la Sagrada Familia. En 2021 inauguramos la torre de la Virgen María y, dos años después, hemos inaugurado las torres de los cuatro evangelistas. Esperamos que en 2026 podamos inaugurar la Torre de Jesucristo. Vamos con mucha emoción y mucha alegría de ver que va adelante la gran obra del escultor y arquitecto que Antoni Gaudí diseñó”, ha subrayado el presidente de la CEE.

??Bernardito Auza destaca la "presencia viva de Cristo" en las cuatro torres de la @sagradafamiliahttps://t.co/c3KJN5mVAxpic.twitter.com/xF9BHqA1yF — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) November 12, 2023

Bernardito Auza, nuncio apostólico, presidió la celebración eucarística, ya que el cardenal Omella quiso que “de alguna manera” se vinculase su presencia con la del Papa Francisco: “Vinculo mucho la construcción de la basílica a la venida del Papa Benedicto XVI, que fue quien la consagró en el año 2010. Después hace dos años, cuando bendijimos la Torre de la Virgen, de alguna manera se hizo presente el Papa Francisco a través de un mensaje. Este año para las cuatro torres he querido que venga su representante, así vinculamos este arte que no solamente para todo el mundo, sino que para toda la cristiandad y también para los papas simboliza mucho y le tiene mucho cariño”.

“Hay que recordar que Benedicto XVI se quedó con la boca abierta cuando abrió la puerta de la basílica admirando el arte de esta construcción”, ha subrayado Omella.

?? Gracias por acompañarnos en este momento histórico.

Os mostramos más imágenes de la bendición y primera iluminación de las cuatro torres de los Evangelistas. pic.twitter.com/yFgGIqcEiO — La Sagrada Família (@sagradafamilia) November 13, 2023

El arzobispo de Barcelona ha afirmado que la Sagrada Familia “ha sobrepasado los límites que podíamos imaginar, una gran basílica para Barcelona, un símbolo muy bonito para la ciudad, pero también Cataluña se siente muy identificada con la basílica, como también España y el mundo entero. Ahora que he participado en el Sínodo me he dado cuenta de que cuando me saludaban me preguntaban siempre por la basílica de la Sagrada Familia. Es un símbolo para todo el mundo”.

Juan José Omella ha admitido que la imagen de la convivencia de la Sagrada Familia es una “llamada también para nosotros a que, en nuestra sociedad tan diversa, aprendamos a convivir todos”.

ES_ ¡El 12 de noviembre del 2023 pasa a formar parte de la historia de la Sagrada Familia como la fecha en la que hemos inaugurado el conjunto de las cuatro torres de los Evangelistas!

Junto con la torre de la Virgen María, inaugurada el 8 de diciembre del 2021, quedan… pic.twitter.com/plSTshSR0H — La Sagrada Família (@sagradafamilia) November 12, 2023

“Hace poco estuve en el Encuentro de Marsella sobre la migración en todo el Mediterráneo y allí se habló de un eslogan que me pareció muy bonito: cuando en la diversidad nos respetamos y la valoramos crece la identidad. Nuestra identidad no crece en confrontación, crece cuando acepto la diversidad de los otros. Ojalá eso lo aprendamos, no solo a nivel de iglesia, también a nivel de familia, de sociedad y político”, ha asegurado Omella.

Asimismo, el presidente de la CEE ha informado que el proceso de beatificación de Antoni Gaudí sigue adelante y va por buen camino: “La tesis doctoral ya está escrita y presentada a la Congregación para las Causas de los Santos. Tiene casi 2 mil páginas: es un estudio de la persona, de su obra, de su espiritualidad. Me dijo el otro día el prefecto que se había quedado muy impresionado. Ahora están los teólogos estudiando para ver si es causa de poderlo beatificar. Va por buen camino y espero que pronto pase ya a ser venerable y después beatificado lo antes posible”.