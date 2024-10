Los obispos reiteran su invitación a Francisco y agradecen su interés por Canarias: "Es un dolor que vive el Papa"

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, asegura desconocer una posible fecha de la viaje del Papa Francisco a Canarias, después de que en los últimos meses haya mostrado su intención de visitar la isla para estar cerca en la acogida de su Iglesia a los migrantes.

"No me consta que los obispos de Canarias tengan más precisión sobre el tema. El Papa está motivado y la población canaria está motivada ante el drama migratorio. El viaje a Canarias sería poner sobre el tapete este asunto. El Papa hablaba del Mediterráneo como un cementerio y el Atlántico también se está convirtiendo en eso", ha lamentado el portavoz de los obispos este martes, 1 de octubre, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados por la Comisión Permanente reunida la pasada semana.

En este sentido, el también obispo auxiliar de Toledo ha informado que los obispos españoles han escrito una carta a Jorge Mario Bergoglio “para agradecerle sus referencias en sus viajes y poner encima de la mesa su interés en Canarias”.

García Magán ha precisado que los obispos españoles le han reiterado su invitación a visitar las islas, “cosa que ya hizo el obispo de Canarias, José Mazuelos cuando estuvo con el presidente de Canarias en audiencia con el Papa”.

Para el portavoz del episcopado español, la visita del Pontífice a Canarias serviría “para visibilizar no solo a la sociedad española, sino a toda Europa que el tema de las migraciones no es un problema que tenemos los estados del sur de Europa, sino que tiene que ser coordinado, pensado y solucionado por todos los países de la UE”.

Cuestionado sobre el naufragio que tuvo lugar este fin de semana a siete kilómetros de la isla de El Hierro, en el que volcaba un cayuco con 84 personas a bordo y del que solo hay 27 supervivientes, el secretario general del episcopado español afirma que “es un dolor que vive el Papa, que vivimos todos, que viven en especial ese sitio y lo viven las familias en sus países de origen”.

Para García Magán, todos debemos sentir el dolor por esta tragedia en la que “una vida humana se pierde en circunstancias tan trágicas”.

García Magán, contra la supresión de delitos a las ofensas de sentimientos religiosos: “Es un derecho fundamental”

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha cuestionado el anuncio del Gobierno de suprimir el artículo 525 del Código Penal, el cual castiga como delito las expresiones de “escarnio” de los dogmas, creencias o ritos de una confesión religiosa.

Para García Magán, es llamativo que “hoy, cuando hay sentimientos de las personas que no solo son protegidos, sino que constituyen motivo de ley, que otros sentimientos no solo no se protegen, sino que quedan reducidos a la nada como son los sentimientos religiosos”.

A juicio del portavoz de los obispos, implica “reducir esa dimensión religiosa que ya no es un bien jurídico que hay que proteger. No hay que olvidar que un porcentaje no pequeño de la sociedad española se ve ahora en un proceso de indefensión”, ha subrayado.

Además, ha lamentado que España se alinee a los seis países de la Unión Europea donde no se castigaría estas ofensas a los sentimientos religiosos. Una cuestión, apunta, que no solo afecta a la Iglesia Católica, ya que “nuestros hermanos cristianos se ven también en esa indefensión y nuestros amigos judíos o musulmanes”.

En este sentido, recuerda que la libertad religiosa “es un derecho fundamental como recoge la Constitución Española”.

Acto de reconocimiento a las víctimas de abusos

El obispo auxiliar de Toledo ha informado que aún no hay fecha establecida por el episcopado y la CONFER para celebrar un acto de reconocimiento a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, y prevé que el asunto “se trate en la Asamblea Plenaria de noviembre”.

Un acto de reconocimiento que está recogida en las líneas de trabajo aprobadas por los obispos en la Asamblea Plenaria Extraordinaria del pasado mes de julio.

La archidiócesis de Madrid ha anunciado que su acto tendrá lugar el próximo 21 de octubre, mientras que otras diócesis como Bilbao ya lo celebraron anteriormente.