Los obispos aseguran que "la paz está amenazada por el armamentismo, los conflictos regionales y la falta de respeto a la naturaleza"

El 1 de septiembre de 2025, la Iglesia Católica celebrará el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, dando inicio al "Tiempo de la Creación", que se extiende hasta el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Este año, el lema elegido es "Semillas de paz y esperanza", inspirado en el pasaje de Isaías 32,14-18, que destaca la relación entre la justicia y la paz como dones de Dios. La Conferencia Episcopal Española, a través de su Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, ha publicado un mensaje pastoral que invita a la reflexión y acción en favor de la ecología integral.

El Papa León XIV, en su mensaje para esta jornada, subraya la importancia de la conversión ecológica y la necesidad de cultivar una relación más armoniosa con la creación. En sus palabras: "La Iglesia debe comprometerse incluso cuando exige la audacia de oponerse al poder destructivo de los príncipes de este mundo".

En España, diversas diócesis y comunidades eclesiales se han unido a esta iniciativa, organizando celebraciones litúrgicas y actividades educativas que promueven el cuidado de la casa común. La Conferencia Episcopal Española ha puesto a disposición materiales litúrgicos que incluyen un formulario y un leccionario de la misa "para el cuidado de la creación", así como subsidios litúrgicos adaptados a diferentes contextos.

"Semillas de paz y esperanza"

El lema "Semillas de paz y esperanza" invita a los fieles a reflexionar sobre su responsabilidad en la protección del medio ambiente. Este llamado se enmarca en el contexto del décimo aniversario de la encíclica Laudato Si', que insta a una conversión ecológica profunda. El Papa León XIV ha enfatizado la necesidad de una acción decidida para enfrentar la crisis climática y proteger a las generaciones futuras.

Además, el mensaje pastoral recuerda que cada persona tiene el poder de sembrar cambios a través de pequeños gestos cotidianos, promoviendo un estilo de vida sostenible y solidario. Como afirma el documento, "no son las grandes acciones las que transforman el mundo, sino la suma de muchas semillas que, con paciencia y fe, germinan en esperanza".

"Paz con la Creación"

El tema "Paz con la Creación" refleja la interconexión entre la justicia social y la paz ecológica. El Papa Francisco ha señalado que la paz duradera solo es posible cuando se construye en armonía con la creación. Este enfoque integral busca sensibilizar a la comunidad global sobre la urgencia de adoptar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Asimismo, esta jornada es una invitación para que las comunidades locales y nacionales refuercen sus compromisos ecológicos más allá de la oración, impulsando políticas y acciones concretas que contribuyan a la protección del planeta. “La verdadera paz nace del respeto a la creación y de la solidaridad con los más vulnerables”, destaca el mensaje vaticano.

La celebración del Día de Oración por el Cuidado de la Creación 2025 es una oportunidad para renovar el compromiso con la ecología integral y la justicia social, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís y la enseñanza del Papa León XIV. A través de la oración, la reflexión y la acción, la Iglesia busca sembrar "semillas de paz y esperanza" en la casa común.