El obispo Munilla en COPE sobre la respuesta solidaria tras la DANA: "Que no sea cosa de un día y hagamos de ello la ley de nuestra vida"

‘Quo Vadis? Pensar y actuar en tiempos de incertidumbre’ es el título elegido para el Congreso Católicos y Vida Pública que hoy celebra su segunda jornada en Madrid. El famoso simposio, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU celebra ya su edición XXVI y durante su intervención, el obispo de Orihuela – Alicante, José Ignacio Munilla, reflexionaba sobre el verdadero mensaje que hay detrás de este título que nos evoca al encuentro entre el apóstol San Pedro y Jesús.

Mons. José Ignacio Munilla comenzaba su ponencia haciendo hincapié en cuáles son los motivos que provocan la crisis antropológica que atraviesa actualmente el mundo, uno de los temas principales que se están abordando durante este congreso. Entre todos esos factores, Monseñor ha destacado la importancia de dar un uso correcto a las nuevas tecnologías, afirmando que estas pueden convertirse en "enemigos de la cruz", algo sobre lo que ha declarado a los micrófonos de COPE.

"Creo que hay una palabra clave que es discernimiento. Creo que ese discernimiento siempre ha sido importante, pero hoy en día más que nunca, porque estamos en una cultura que todos son ofertas, proposiciones, todo es un escaparate en el que se nos están haciendo propuestas y muchas de ellas en realidad no son necesarias en nuestra vida. Entonces al final acabaremos siendo esclavos y una expresión que a mí me ha dado mucha luz en mi vida es esa de 'las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo Señor'. La clave está en que las utilicemos en tanto y cuanto nos sirven, que no nos quiten la libertad, la libertad interior que debemos de preservar", afirmaba el titular de la diócesis Orihuela – Alicante.

Otro factor sobre el que ha hecho hincapié durante la ponencia Monseñor José Ignacio en el famoso simposio de Católicos y Vida Pública ha sido en la necesidad que tiene el hombre de este tiempo de querer escapar del sufrimiento, algo que también va muy unido a la pérdida inminente de valores que sufre Occidente, y en COPE hemos aprovechado la oportunidad para preguntar sobre cómo podemos hacer frente a este fenómeno.

huir del sufrimiento, otro de los motivos de la pérdida de valores en nuestra sociedad

"Tenemos que ser conscientes de que no hay verdaderos valores, valores que merezcan la pena, que no conlleven una cruz, un renunciamiento, un despojarnos de nuestra apetencia. Los verdaderos valores están unidos a la cruz y estamos en una sociedad que está con el continuo engaño. Entonces, hay que tener este punto de partida, que sin cruz no hay gloria, y poner bajo sospecha toda propuesta que se nos haga que en principio es maravillosa y exenta de ningún tipo de problema, de ningún tipo de cruz, de ningún tipo de sacrificio o renuncia. Tenemos que poner eso bajo sospecha, porque obviamente pues es una falsedad", declaraba Mons. José Ignacio Munilla a COPE tras su intervención 'Pensar y actuar en tiempos de incertidumbre'.

Para finalizar, el obispo de la diócesis Orihuela - Alicante, también ha trasladado ese mensaje al sufrimiento de todas las víctimas y afectados tras el paso de la DANA, cuya irrupción ha traído consigo pérdidas humanas e innumerables pérdidas materiales. "También hemos observado como en medio de grandes pruebas también hay pues muchas respuestas. A veces, la cruz nos despierta de un letargo en el que estamos encerrados. Ahora, lo importante es que esta reacción que ha habido, que a todos nos ha sorprendido tan positivamente, consigamos que no sea cosa de un día, no sea pues una respuesta a algo muy puntual y coyuntural, sino que hagamos de ello la ley de nuestra vida. Esa reacción a esta catástrofe tan terrible, es muy importante que no sea meramente por un efecto de respuesta a lo que las redes sociales han generado, sino que tomemos conciencia de que ese principio de amar hasta el olvido de nosotros mismos estamos llamados a que sea nuestra la ley de vida ordinaria", finalizaba el obispo de Orihuela - Alicante, José Ignacio Munilla.