El obispo emérito de Getafe, Joaquín María López de Andújar, recibe el alta médica tras superar la covid-19

El obispo emérito de la diócesis de Getafe, Joaquín María López de Andújar, recibió el alta médica este martes, coincidiendo con la fiesta de la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. El prelado ingresó en el Hospital Universitario de Getafe el pasado 30 de abril y días más tarde tuvo que ser intubado al agravarse su estado de salud por la covid-19.

Tal y como ha difundido la propia diócesis getafense, Joaquín María López quiso dirigir unas palabras a los fieles diocesanos que se han interesado por el estado de salud del prelado. El obispo explicó que se trasladará a vivir durante un tiempo al Cerro de los Ángeles mientras se recupera totalmente, y se muestra profundamente agradecido por todo el cariño y por la oración recibidos “que han sido su consuelo y fortaleza” y también por los esfuerzos y el trato del personal sanitario.

“Una experiencia de cruz”

Recuerda todo lo vivido en el hospital como un tiempo de especial sufrimiento “agarrado a la cruz” en el que ha aprendido mucho y se ha sentido profundamente identificado con Cristo en Getsemaní. “Ha sido una experiencia fuerte, una experiencia de cruz y la cruz es una escuela donde se aprenden muchas cosas” explica el obispo emérito. “Cuando uno vive estas situaciones te das cuenta de lo poco que eres y al mismo tiempo de lo grande que es Dios concediéndote el don de la vida” añade.

“Me he agarrado sobre todo al Rosario”

“Mi oración durante estos días era difícil. Me he agarrado sobre todo al Rosario y a palabras o frases del Evangelio que hablaban de la cruz. Ha habido momentos en que mi oración era la oración de Jesús en Getsemaní: ‘si es posible que pase de mí este cáliz pero que se haga tu voluntad y no la mía’”.

La diócesis de Getafe ha informado de que el obispo diocesano está deseando incorporarse de nuevo a sus tareas y actividades en el Convento de la Aldehuela donde reside habitualmente. López de Andújar ha señalado que, a partir de entonces, desea: “crecer en santidad, hablar de Dios, hablar del Amor de Dios. Predicar por todas partes la sabiduría de la cruz y ayudar a todos los hombres a entrar en este misterio de amor”.