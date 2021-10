Obispo electo de Jaén: «Quiero ser un pastor según el corazón de Cristo, un hombre de esperanza»

A las 12:00 horas, la Santa Sede hacía público este lunes 25 de octubre el nombramiento de Mons. Sebastián Chico Martínez como obispo de Jaén. Media hora después, el obispo electo de Jaén, acompañado por el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, se dirigía a los medios de comunicación.

«Quiero comenzar dando gracias a Dios por esta nueva llamada que me hace para servir a esta diócesis hermana? me siento muy contento y dichoso». Así comenzaba su intervención Mons. Sebastián Chico, destacando que tomará posesión de esta diócesis andaluza el sábado 27 de noviembre, en la catedral de Jaén.

El obispo electo de Jaén ha tenido palabras emocionadas de agradecimiento hacia el Papa Francisco y hacia Mons. José Manuel Lorca Planes por su «acogida y gran paternidad». Palabras también de cariño hacia el arzobispo emérito de Burgos y los sacerdotes de la Diócesis de Cartagena: «Gracias por el testimonio de vuestro ?sí? al Señor, por el amor a nuestra Iglesia y por vuestra fraternidad». También ha dedicado unas palabras al Consejo Episcopal, a los seminaristas, a los religiosos y religiosas, y a los laicos, a toda la Iglesia diocesana: «Doy gracias, vivamente al Señor, por mi Diócesis de Cartagena, soy lo que soy gracias a la mediación de esta, mi madre, en donde he nacido, crecido y ejercido mi ministerio presbiteral y he dado mis primeros pasos como obispo».

Mons. Chico ha explicado que, desde que el nuncio le comunicó su nuevo nombramiento, «no han sido días fáciles», por las diferentes emociones: «El contraste ante la alegríade contemplar el rostro de mi esposa, la frescura de la llamada y el ardor de mi respuesta a su seguimiento y, por otro lado, con el dolor y temor de saber que tengo que marchar de la casa paterna, donde siempre he estado y he vivido mi fe y la he servido».

Por su parte, Mons. Lorca ha tenido palabras de cariño y agradecimiento hacia Mons. Sebastián Chico por los años de entrega a la Diócesis de Cartagena como sacerdote y obispo auxiliar. También ha manifestado que el 21 de noviembre, a las 17:30 horas, tendrá lugar una celebración diocesana en la catedral de Murcia, «para dar gracias a Dios por el ministerio sacerdotal y episcopal de don Sebastián».

El amor por la nueva «esposa», la Diócesis de Jaén

Mons. Sebastián Chico ha agradecido al Papa Francisco su confianza para pastorear la Diócesis de Jaén y ha dedicado unas palabras de cariño a su nueva diócesis: «Me presento ante vosotros como vuestro obispo y me siento dichoso por esta ?esposa? que Dios me regala, a la que ya amo, por pura gracia. Os amo con todo mi ser, con todo mi corazón, ydióce me entrego a vuestro servicio por entero y para siempre. Su hermoso rostro sois cada uno de vosotros queridos jienenses».

El obispo electo de Jaén ha manifestado su cariño hacia Mons. Amadeo Rodríguez, desde hoy administrador diocesano, así como su alegría y ganas de trabajar en esta diócesis andaluza: «Quiero ser un pastor según el corazón de Cristo, un hombre de esperanza. Soy consciente de mis limitaciones y debilidades. Os manifiesto mi deseo de servir al Señor con fidelidad y a vosotros con total entrega. Tened paciencia conmigo y ayudadme para que responda adecuadamente a la voluntad de Dios».

(Diócesis de Cartagena)





