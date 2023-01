El obispo de Cartagena reclama a los periodistas católicos "transparencia, justicia y apostar por la persona"

Este martes, 24 de enero, se celebra San Francisco de Sales, que es el patrono de los periodistas y comunicadores. Con motivo de esta jornada, la Iglesia invita a los comunicadores católicos a hacer de su profesión un servicio para la sociedad. Así lo ha reclamado también en 'ECCLESIA al día' de TRECE el obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal de las Comunicaciones Sociales, José Manuel Lorca Planes.

“La Iglesia pide a los periodistas un trabajo lo más acercado posible a la verdad y ser testigo de los acontecimientos, siendo leales y honestos de la trasmisión de la realidad que se comunica”, ha subrayado Lorca Planes en TRECE.

Haciendo alusión a las palabras del Papa Francisco en su mensaje con motivo de las comunicaciones sociales de años anteriores, el obispo de Cartagena ha pedido a los profesionales de la información pisar el terreno para hablar con propiedad: “Pisar tierra y escuchar, porque como dice el Papa, cómo juzgar una cosa si no te has acercado a las personas, si no has visto de primera mano realmente el sufrimiento, el dolor, la situación concreta por la que pasa la persona. Hablaba de la capacidad de escucha. Es elemental y ojalá lo podáis vivir y disfrutar las personas que os dedicáis a la comunicación social”, ha expresado el prelado.

Sobre la figura de San Francisco de Sales, Lorca Planes no ha dudado en afirmar que se trata de una figura entregada “a la realidad que vivió”, tal y como expresó también el Santo Padre argentino en su nueva Carta Apostólica 'Todo pertenece al amor' el pasado 28 de diciembre, con motivo del Cuarto Centenario de la muerte del santo.

“San Francisco de Sales fue una persona que intuyó la realidad en la que se estaba viviendo, pasando incluso a percibir los cambios de época. ¿A qué se refiere el Papa Francisco en la carta? A que San Francisco de Sales estuvo atento a la realidad, escuchó los signos de los tiempos y cual era la situación que vivían hombres y mujeres de aquella época. Ayudó a pisar tierra y dar soluciones lo más favorable posible para el conjunto de las personas y su valor”, ha explicado el obispo de Cartagena.

Preguntado sobre el papel que los medios de comunicación católicos deben cumplir en la tarea dela evangelización, Lorca Planes ha apuntado en 'ECCLESIA al día' ha recordado que el fundamento que les ha de mover es el Evangelio, que habla de transparencia, de verdad, de justicia, de apostar por la persona y el bien común. Los medios católicos tienen un papel importantísimo, no de segundo orden. No solamente se tiene que hablar de la verdad evangélica, sino que se puede iluminar la vida de los demás desde el Evangelio. El Señor es el que está con nosotros y sostiene nuestra vida”, ha manifestado.