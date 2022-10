El obispo de Canarias valora la 'Ley Trans' en 'La Tarde' de COPE: "Pone la medicina al servicio del deseo"

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' de COPE después de que los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida hayan publicado una nota ante la nueva Ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (aborto) y ante la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Leyes que se están tramitando en el Parlamento. Mazuelos ha expresado su preocupación por ambas leyes. Sobre la reforma de la ley del aborto ha comentado que se lesiona la igualdad entre los seres humanos: “Los fetos son todos iguales, ¿y por qué algunos fetos se pueden abortar hasta los tres meses y medio si son normales, pero si tienen discapacidad o es síndrome de Down se puede abortar hasta los cinco meses y medio? Como usted comprenderá, hay una incoherencia. ¿Dónde está la igualdad de todos los seres humanos?”, se plantea el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.

En este sentido, el titular de la Iglesia canaria ha lamentado que desde las administraciones se impongan trabas a muchas mujeres con escasos recursos económicos o que se encuentren en soledad para que salgan adelante y no aborten.

“Por ejemplo se diagnostica un síndrome de Down y, en lugar de decirle la persona que está el Estado, que tenemos una psicoestimulación grande para hacerlos autónomos, ayudarlas, todo lo contrario, la única solución es abortar al síndrome de Down. Algunos dicen que se están reduciendo los síndromes de Down pero no porque les estemos curando, sino que les estamos eliminando”, ha continuado exponiendo.

Así las cosas, Mazuelos ha instado al Estado a poner los medios necesarios para ayudar a las mujeres con dificultades y darles oportunidades de salir adelante: “Igual se llevan una sorpresa, y muchas de las mujeres que han abortado no lo hubieran hecho”, ha sostenido en 'La Tarde'.

"La 'ley trans' no busca el bien de los transexuales, sino imponer la ideología de género"

Sobre la conocida como 'Ley Trans', José Mazuelos ha calificado de “barbaridad” medicar a menores “sin saber realmente cual va a ser su evolución”. A juicio del obispo de Canarias, se busca equiparar términos como la 'disforia', 'la transexualidad' o el trastorno de identidad de género con el fin de “hacerlo ambiguo para poder manipularlas fácilmente”.

"Sabemos que hay niños y adolescentes que tienen una disforia de género o una transexualidad, pero por ejemplo en Suecia no se hormona hasta los veinte años, el protocolo holandés dice que es una barbaridad antes de la adolescencia hormonarla. Aquí cambiamos de nombre, los hormonamos gracias a esta ley que no busca el bien de los menores y de los transexuales, sino imponer una visión concreta”, ha subrayado.

Al hilo de esta cuestión, ha reconocido que siempre ha habido personas transexuales al “sentirse extrañas dentro de su cuerpo”, aunque considera que en un porcentaje mínimo pero suficiente “para cogerles de bandera e imponer la ideología de género”.

Una legislación, opina Mazuelos, que pocos científicos avalarán, ya que buena parte de la bibliografía científica establece que “no se puede borrar la natura de esta forma. Aquí parece que solo es el deseo, y lo más grave, una medicina al servicio del deseo, donde los médicos tiene que estar al servicio del deseo. Porque se quiere despatologizar la transexualidad, pero nunca van a poder desmedicalizar la transexualidad. Al final entra la medicina y entran los médicos”, ha continuado el obispo de Canarias.

Por último, Mazuelos cree que detrás de esta 'ley trans' hay muchos intereses económicos por parte de las “multinacionales de las hormonas”. “Vamos a hacerle una investigación a ver cuánto dinero en juego hay con todo esto, a ver si hay realmente existe cariño a la persona o hay servicio al dinero”, ha planteado.