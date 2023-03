El nuncio, sobre el pago del ICIO: “No era una decisión arbitraria, sino fruto de un acuerdo internacional"

El Nuncio Apostólico en España, Bernardito Auza, asegura que entra dentro de la lógica que se derogue la orden ministerial que regula el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en las parroquias, ya que el resto de entidades sin ánimo de lucro no gozan de esta exención.

En cualquier caso, Auza ha señalado que esta exención fue fruto de un acuerdo bilateral entre estados y no una cuestión arbitraria: “Comprendemos que si la otras entidades no la tienen, nosotros tampoco. No es un privilegio porque es un acuerdo internacional, no arbitraria. Puede ser un privilegio en el sentido de que gozaba la Iglesia de esta exención, pero no es producto de una decisión arbitraria, sino de un acuerdo internacional entre estados que se había firmado mucho antes de este impuesto del ICIO”, ha precisado.

Horas más tarde de la firma que deroga esta exención a la que han acudido, además del propio Nuncio en España, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, Bernardito Auza ha explicado que el acuerdo fue sellado entre el Estado y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, mientras que el impuesto del ICIO es una tasa local que no llegó hasta 1987 y, ya en 2001, el Ministerio de Hacienda dejó exenta a la Iglesia de su pago.

“Luego el Tribunal Supremo decidió que es una exención según el acuerdo, entonces ahora, como el resto de entidades sin fin de lucro, ahora pagará el ICIO”, ha precisado el Nuncio, quien ha agregado que el episcopado estima que se dejará de ahorrar entre diez y quince millones de euros mediante el pago de este impuesto local, y que Bolaños ha cifrado en unos 16 millones anuales.