Munilla afronta con "esperanza y confianza" su nueva etapa en Orihuela-Alicante

El obispo José Ignacio Munilla toma este sábado 12 de febero posesión de la diócesis de Orihuela-Alicante. Tal y como el mismo ha explicado, a partir de esta tarde comienza una nueva etapa a la que llega con “esperanza y confianza” como reza su lema episcopal “En Ti Confío”.

Este 12 de febrero será un día muy intenso que cumplirá con un protocolario ceremonial cuyos orígenes se remontan a la creación del obispado, por parte de su primer prelado, Gregorio Gallo de Andrade, en marzo de 1566.

Una entrada pública que recuperará una tradición que a día de hoy solo se conserva en Sigüenza y Orihuela. Se espera además la presencia de numerosas autoridades civiles y militares de la zona así como de una treintena de obispos y del nuncio del Papa en España, Bernardito Auza.

Jesús, "una escuela de la confianza en Dios"

La delegación de medios de la diócesis ha entrevistado al nuevo obispo, abordando diversas cuestiones sobre su trayectoria, desde “que era un adolescente y un joven que vivió la fe a contracorriente”. Educado en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, “que ha sido para mí una escuela de la confianza en Dios, además de darme una clave muy luminosa para la evangelización” recuerda con gratitud el “influjo benéfico familiar frente a la presión ambiental”.

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Tenemos nuevo #NODI con la toma de posesión de nuestro nuevo pastor como protagonista:https://t.co/LfdJ3QGiwEpic.twitter.com/rFoCmwUgpb — Obispado de Orihuela-Alicante (@Diocesisoa) February 10, 2022

Prioridades: "Vocaciones y conversiones"

Nombrado obispo con 44 años, afronta “ con esperanza y confianza la última etapa de mi recorrido vocacional; aunque soy también consciente de que a Dios hay que dejarle siempre unas cuantas páginas en blanco al final de nuestra agenda…”, destaca el nuevo obispo.

En cuanto a sus prioridades al llegar a la nueva diócesis, el obispo quiere “ser fiel, ser instrumento suyo y de forma más concreta le pido dos cosas: conversiones y vocaciones”. Además, destaca el ambiente donde le ha impresionado “el testimonio unánime de tantos que me dicen: “¡vas a disfrutar mucho!”... En fin, los problemas no faltarán, pero tengo que dar muchas gracias a Dios por lo que me encuentro: una iglesia diocesana potente y bien orientada”.

Aprendiendo a cabalgar con la yegua "Txispa" para poder hacerlo el próximo sábado con la mula "Bartola" en la ceremonia de Toma de Posesión en Orihuela (Alicante).



((Mi gratitud a la Hípica de Loyola, Real Hípica de San Sebastián)) pic.twitter.com/zTYawhsmYI — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) February 7, 2022

No hay que permitir que “el miedo nos silencie"

Munilla recuerda la reciente visita ad limina, donde todavía representaba a la diócesis de San Sebastián, cuando el Papa Francisco denunció “la imposición de la ideología de género, a la que denunció abiertamente como contraria al bien moral de la familia y del conjunto de la sociedad, y a la que calificó como la ideología contemporánea más abiertamente opuesta a la cosmovisión cristiana”.

“Es importante que asumamos que se acercan tiempos de persecución hacia la Iglesia, en la medida en que nos resistamos a la imposición del pensamiento único dominante. El pensamiento cristiano siempre ha sido contracultural, pero hoy lo es de manera especial”, destaca el nuevo obispo de Orihuela-Alicante, por eso, no hay que permitir que “el miedo nos silencie”.