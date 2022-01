El último grupo de obispos empieza la visita 'ad limina' celebrando la Misa ante los restos de San Pedro

La visita ad limina apostolorum de los obispos españoles concluye esta semana con los prelados de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordinariato Castrense.

Ha comenzado este lunes, 24 de enero, y se prolongará hasta el sábado 29. El momento central tendrá lugar el viernes 28, con la audiencia del Papa Francisco a partir de las 10.30h.

Este lunes, los prelados han empezado la visita ad limina apostolorum celebrando la Eucaristía, a las 7:30h, en la Basílica Papal de San Pedro, en el altar de su tumba. La Santa Misa ha estado presidida por el arzobispo de Valladolid, el card. Ricardo Blázquez.

Asimismo, será una semana en la que este grupo de prelados, al igual que los anteriores grupos, mantendrá reuniones de trabajo con los diferentes dicasterios de la Curia. También celebrarán Misas en las cuatro basílicas romanas: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.

Como ha sucedido en las tres tandas anteriores, el momento más importante de la visita será el encuentro con el Papa Francisco.

Este grupo de obispos contará con una ausencia importante, la del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que ha dado positivo de covid-19 en una prueba PCR. Aunque se encuentra bien y sin síntomas, el purpurado permanece aislado en su domicilio siguiendo las recomendaciones médicas. En su cuenta de Twitter, el mismo arzobispo de Madrid aseguraba estar bien y que estaba rezando "especialmente por aquellos a los que sigue golpeando con fuerza la pandemia”

Sí han acudido a Roma los obispos auxiliares Juan Antonio Martínez Camino, José Cobo y Jesús Vidal, además del obispo electo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya.

