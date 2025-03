El motivo por el que la Semana Santa de Cuenca será histórica en este 2025: "Es difícil de explicar"

La Semana Santa de Cuenca contará por primera en la procesión 'Paz y Caridad' de la tarde del Jueves Santo con una narración para personas invidentes afiliadas a la ONCE, además de haber editado en braille el programa oficial de la Semana de Pasión conquense.

La narración tendrá lugar concretamente en las inmediaciones de la Diputación, en la calle Aguirre. Una iniciativa que han puesto en marcha la ONCE y la Junta de Cofradías para facilitar el acceso a las procesiones de este colectivo con discapacidad visual, como ha explicado la directora de comunicación de esta última, Berta López, en 'Ecclesia al día'.

“Está inspirada en otras iniciativas parecidas en otras ciudades como Toledo y Ávila. Queremos llevar la Semana Santa a todo el mundo. Surgió el año pasado, hicimos una primera actividad multisensorial con afiliados de la ONCE que resultó bien en el Museo de Semana Santa, pero no salieron procesiones por la lluvia y no pudimos hacer las narraciones para los afiliados de la ONCE con discapacidad visual. Este año esperamos poder hacerlas y el año que viene ampliar a otras procesiones”, ha expresado.

“Aunque tengas discapacidad, las familias te introducen en la Semana Santa desde pequeños"

Por su parte la encargada de llevar a cabo la narración, Águeda Lucas, ha especificado que están trabajando en “la elaboración de un guion con toda la información para ir narrando la procesión del Jueves Santo, integrada por varias imágenes, porque de un año a otro se vive de manera diferente”, ha puntualizado.

En este sentido, Berta López ha reconocido que cuentan con la ventaja de que la mayor parte de la población conquense conoce su Semana Santa, hasta el punto de que casi todos son nazarenos: “Aunque tengas discapacidad, las familias te introducen en la Semana Santa desde pequeños. Hay cosas que es difícil de explicar, sobre todo si no la pueden tocar, pero nociones tienen porque aquí a todo el mundo se le hace nazareno desde casi al nacer”, ha precisado.

Además, Águeda Lucas ha agregado que no es la única iniciativa puesta en marcha para acercar la Semana Santa a personas ciegas, ya que en la procesión de las Turbas, ya en la madrugada del jueves a viernes, “afiliados de la ONCE saldrán en un tramo y será bonito para gente que ha perdido la visión y vuelva a recuperar esas sensaciones”.

Una semana santa en la que todos tengan cabida

La directora de comunicación de la Junta de Cofradías ha resaltado a su vez que la Semana Santa conquense cuenta ya con “un intérprete en lenguaje de signos durante el pregón y la presentación del cartel de Semana Santa”.

Y es que como ha destacado Berta López, el objetivo es que todas las personas tengan cabida en la Semana Santa de Cuenca, sea cual sea su condición: “Es cierto que Cuenca por su orografía tiene complicada la movilidad en algunos puntos del Casco Antiguo y hay barreras más difíciles de salvar que otras, pero aquellas que son más sencillas y se pueden trabajar lo intentamos hacer la Junta de Cofradías y Hermandades”, ha subrayado.