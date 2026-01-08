COPE
Podcasts
Evangelio
Evangelio

"Dios es amor"

Evangelio según san Marcos 6,34-44; y comentario de José María Calderón, director nacional de OMP

00:00
Descargar

Escucha aquí el Evangelio del día

Redacción Religión

Publicado el

2 min lectura2:20 min escucha

Descargar

Primera lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-10

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.

En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por medio de él.

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados.

Salmo

Salmo 71, 1-2. 3-4ab. 7-8

 R/. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra  

Dios mío, confía tu juicio al rey,  tu justicia al hijo de reyes,  para que rija a tu pueblo con justicia,  a tus humildes con rectitud. R/.

Que los montes traigan paz,  y los collados justicia;  defienda a los humildes del pueblo,  socorra a los hijos del pobre. R/.

En sus días florezca la justicia  y la paz hasta que falte la luna;  domine de mar a mar,  del Gran Río al confín de la tierra. R/.

Evangelio

San Marcos 

6, 34-44

En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas.

Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle:

«Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer».

Él les replicó:

«Dadles vosotros de comer».

Ellos le preguntaron:

«¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer?».

Él les dijo:

«¿Cuántos panes tenéis? Id a ver».

Cuando lo averiguaron le dijeron:

«Cinco, y dos peces».

Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta.

Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces.

Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras: doce cestos de pan y de peces.

Los que comieron eran cinco mil hombres.

Temas relacionados

nuestros programas

ECCLESIA ALVARO SAEZ

Ecclesia

Con Álvaro Sáez

Domingos a las 13:00h

Lo último

Visto en ABC

Tracking