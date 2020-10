Mons. Ginés: "Ojalá el encuentro de Pedro Sánchez con el Papa sea el comienzo de un diálogo"

El obispo de Getafe, Mons. Gines García Beltrán, ha analizado en el programa de la Cadena COPE ‘Fin de Semana’ que presenta Cristina López Schlichting, el encuentro que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Papa Francisco.

Don Ginés aseguró que "de todo el encuentro resaltaría dos cuestiones. En primer lugar lo peculiar y lo distintivo de este encuentro es que el Papa ha tenido un discurso donde llama la atención la frase "la dictadura de las ideologías no es buena para la convivencia" y que la política no es maniobra sino que es un servicio de caridad al pueblo, a la gente".

García Beltrán ha querido señalar la nota de Secretaria de Estado "cuando le han dicho a Sánchez que tiene que dialogar con la Iglesia local que camina en España". Para el obispo de Getafe este encuentro es "una llamada al entendimiento y al diálogo". Asimismo cree que "es una llamada también para nosotros a aprender, a dialogar con el Gobierno. No tenemos que perder nunca este puente del diálogo"

Según el obispo de Getafe "me parece muy importante que la Santa Sede haya insistido que es con la Iglesia en España con la que tiene que dialogar. Yo creo que es bueno este encuentro y ojalá sea el comienzo de un diálogo que tenga mucho fruto".

El discurso del Santo Padre

El Papa Francisco ha recordado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria, no construyen". En un discurso muy signficativo, ya que es inédito en el Vaticano que se haga público el diálogo entre un Pontífice y un mandatario, el Papa señala que es "muy triste cuando las ideologías se apoderan de una nación o de un país y desfiguran la patria".

Francisco ha transmitido a Sánchez que "consolidar una nación implica dificultades de entendimiento con los localismos" y le ha advertido de que para "construir una patria" no hay que hacer "borrón y cuenta nueva". "Hay que tener en cuenta nuestras raíces para poder dar frutos. Lo más difícil para un político es hacer crecer la patria sin caer en coartadas para que la patria sea lo que yo quiero y no lo que he recibido. La patria debe crecer libremente", le ha dicho.

En su boletín, el Vaticano señala que ambos han dedicado los minutos de reunión a hablar sobre las relaciones bilaterales y las cuestiones de interés común que atañen a la Santa Sede y a España. Posteriormente, se han abordado algunos temas de carácter internacional como la emergencia sanitaria actual, el proceso de integración europea y las migraciones.