Mons. Argüello, sobre la inmigración: "Es imprescindible combatir las causas, no solo paliar los efectos"

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, ha querido enviar una pequeña reflexión este jueves, 2 de septiembre, en relación al drama de los refugiados políticos e inmigrantes económicos.

Mons. Argüello ha recordado en su cuenta personal de Twitter algunos países donde el drama de la inmigración está golpeando con fuerza: “Afganistán, y también Haití, Yemen, Venezuela, Siria, Mozambique, los 11 del Sahel, Malawi, “villas miseria” alrededor de grandes ciudades…, son fuente permanente de refugiados políticos e inmigrantes económicos”.

El secretario general de la CEE ha subrayado que “es imprescindible combatir las causas, no solo paliar los efectos”.

Las palabras del Papa Francisco sobre la inmigración

El mensaje de Mons. Luis Argüello llega justo después de la entrevista de Carlos Herrera con el Papa Francisco donde el Santo Padre ha recordado que el proceso de acogida de inmigrantes no consiste solo en dejarlos entrar en el país: “Si uno acoge y los deja ahí sueltos en casa y no los integra son un peligro, porque se sienten extraños”.

“Yo tengo que lograr que el migrante se integre y para esto este paso de, no solo acogerlos, sino protegerlos y promoverlos, educarlos, etcétera”.

El Santo Padre recordó además que todos los países tienen un límite en la cantidad de personas que pueden acoger: “Los países tienen que ser muy honestos consigo mismos y ver cuántos pueden aceptar y hasta qué número, y ahí es importante el diálogo entre las naciones. Hoy día, el problema migratorio no lo resuelve un país solo y es importante dialogar, y ver 'yo puedo hasta aquí…', 'me da el cuero', o no; 'hasta aquí las estructuras de integración valen, no valen', etcétera. Estoy pensando en un país que a los pocos días de llegar un migrante ya recibía un sueldo para ir a la escuela a aprender la lengua, y después se le conseguía trabajo y se le iba integrando. Esto fue durante la época de la integración de la inmigración por las dictaduras militares de Sudamérica: Argentina, Chile, Uruguay. Estoy hablando de Suecia. Suecia fue un ejemplo en estos cuatro pasos de acoger, proteger, promover e integrar”.