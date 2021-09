La Merced Migraciones acogió a 279 personas en 2020, un 33% más que en 2019 pese a la covid: "Un año fatídico"

La Fundación 'La Merced Migraciones' atendió a un total de 279 personas a lo largo del año 2020 entre los 19 pisos con los que cuenta la organización católica en Madrid (15), Valladolid (3) y la localidad ciudadrealeña de Herencia (1).

Son datos que ha aportado el director de la fundación y religioso mercedario, Luis Callejas, durante la presentación de la Memoria ‘Voces desde el confinamiento’ correspondientes al pasado año. Pese a la pandemia, acogieron a 93 personas que en el año anterior, lo que en porcentaje se traduce en un crecimiento del 33%: “El 2020 fue un año fatídico para la humanidad y para los refugiados, inmigrantes o personas en riesgo de exclusión aún más, porque se han visto las limitaciones que tenemos como sociedad en el ámbito sanitario, las medidas políticas... La covid-19 nos ha dado una bofetada que nos hace estar en situación de alarma”, ha precisado Callejas.

Además de los pisos de acogida y la labor que desempeñaron en Elche con reclusos, 'La Merced Migraciones' colabora con tres proyectos de apadrinamiento a nivel internacional en Camerún y en El Salvador, centrados en reforzar la formación escolar de los niños y niñas.

Desde 1987, la fundación garantiza la protección y la inclusión de los migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad, especialmente entre jóvenes mayores de 18 años que llegan sin familia. La primera casa en abrirse fue en 1987, ubicada en la madrileña calle Castelar. Una acogida que, como ha explicado en rueda de prensa Luis Callejas, “lo más importante es que las personas a las que acompañamos consigan la meta de una plena autonomía con su trabajo, sus papeles...”

En este sentido, en 2020 más de 200 personas se beneficiaron de la intervención psicosocial de la fundación mercedaria, a lo que se suman los más de 700 que participaron en los programas de capacitación y empleo: “Hay que poner en el centro la dignidad de la persona, ser capaces de mirarles a los ojos y no hacer diferenciaciones . La memoria son voces desde el confinamiento, de gente que nos ha hecho vivir el miedo, el horror, el pánico y que muestran la vida que hay por delante, de superación de las adversidades”.

La historia de superación de Alpha Diallo

Para poner rostro a estas ayudas de la Fundación 'La Merced Migraciones', ha estado presente en la rueda de prensa Alpha Diallo, quien llegó a España hace tres años con 22 procedente de Guinea Conakry. Tras recorrerse parte del continente africano llegó a Marruecos, donde junto a 32 personas zarparon en un barco de plástico hasta nuestro territorio. Diez horas de travesía marcadas por el temor a morir, como recuerda el propio Alpha: “Tuvimos mucho miedo de morir y no volver a ver a mis padres y hermanos que los dejé allí. Todavía no he vuelto a verlos”, relata.

Tras su llegada a España, fue acogido por la organización en uno de los pisos de Valladolid: “Los educadores me dieron la bienvenida al llegar a la estación y en la casa me presentaron a los chicos y a los frailes. Tras descansar, al día siguiente comencé a ir al colegio para estudiar y aprender el idioma”, cuenta.

Unos estudios que Alpha compaginaba con su ayuda a las tareas del hogar, al igual que el resto de sus compañeros de piso. Una vez empezó a familiarizarse con el idioma, se inició en su formación para acceder al mercado laboral.

Se preparó para ser cocinero y, en dos semanas, cuando se cumplen tres años desde su llegada a nuestro país, podrá conseguir su permiso de arraigo siempre que consiga una oferta laboral... y lo ha conseguido gracias a un amigo suyo, que le contrarará como camarero en su establecimiento.