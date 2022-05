La Memoria de actividades de la Iglesia: "Un ejercicio de transparencia y agradecimiento"

“Esta cita enmarca un proceso que es un compromiso agradecido para dar cuenta de las actividades que la Iglesia realiza gracias a la aportación y participación de tantas personas que dedican su tiempo y su vida entera a lo que la Iglesia es y hace”. Así lo ha explicado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, tras la rueda de prensa de presentación de la memoria anual de actividades.

La labor de @_CARITAS en #HazMemoria



??81.182 voluntarios

??5.234 trabajadores

??5.402 centros y servicios pic.twitter.com/45T8kGUmeG — Of. Información CEE (@prensaCEE) May 11, 2022

La Iglesia, ha explicado, “recibe aportaciones económicas de sus fieles, de su comunidad, a través de la democracia fiscal de la Asignación Tributaria y otras fuentes e ingresos y aportaciones, subvenciones publicas como conciertos educativos. Por todo ello, por eso nos parece obligado dar las gracias a todos los voluntarios, fieles, congregaciones, comunidades, congregaciones, asociaciones, instituciones y sociedad española en su conjunto que tienen un compromiso con la labor de la Iglesia”.





Un compromiso que no ha descendido con la pandemia, sino que se ha multiplicado, ya que la Iglesia ayudó de manera directa a más de 4 millones de personas en 2020. “Se realizaron en la Iglesia de forma adicional cerca de 700 acciones asistenciales, sanitarias y de acompañamiento”, ha explicado Ester Martin, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.

“Solo los centros para mitigar la pobreza auxiliaron directamente a 2.345.799 personas, 245.984 más que en 2019. Personas que recibieron asistencia en alguno de los 6.600 centros para mitigar la pobreza que tiene la Iglesia en España”.









Un valor de casi 600 millones de euros

Esta actividad asistencial de la Iglesia “genera un valor para la sociedad de casi 600 millones de euros al año, según KPMG. Un valor que supone el doble de lo ingresado por la Asignación Tributaria”.

Con la Memoria, ha explicado Martín, la Iglesia “sigue avanzando por el camino de la transparencia: Por décimo año consecutivo, se revisa externamente. En el año 2020, precisamente con la situación sanitaria, es un año en que lógicamente la Iglesia también estuvo afectada. Durante tres meses estuvimos confinados en nuestras casas y la actividad celebrativa pública presencial se redujo. He de recordar que la principal fuente de financiación de las diócesis, por encima de la Asignación Tributaria —en torno a una tercera parte de sus recursos—, provienen de estas aportaciones de los fieles, del cestillo que todos conocemos en las misas”.

La labor social de la Iglesia se intensifica y se multiplica por la #Covid19



??Durante 2020 desplegó 680 nuevas acciones asistenciales, sanitarias, educativas y pastorales- acompañamiento. #HazMemoria@Xtantospic.twitter.com/FgDbbeXl4m — Of. Información CEE (@prensaCEE) May 11, 2022

Para la Iglesia, el año 2020 fue un año especial "para gastar"

El balance final, ha explicado Argüello, es que estas aportaciones de los fieles disminuyeron en un 7%. “Para la Iglesia, el año 2020 fue un año especial para gastar: Hubo muchos gastos para responder a la urgencia social y sanitaria que se estaba viviendo. Se tuvo que responder a pie de las parroquias. La Iglesia respondió como suele hacerlo. La Iglesia no puede dejar de hacer y de ser lo que es, a pesar de que no tenga recursos para ello”. Por otro lado, “están también las acciones de solidaridad de tantas personas y el llamamiento para poder cubrir las colectas y las aportaciones de los fieles. Otras medidas no tradicionales como los donativos a través de bizum, de la plataforma donoamiiglesia, también se estuvieron fomentando ese año para que no se redujeran los ingresos y que la Iglesia pudiera ayudar el máximo posible. Pero, repito, no porque descendieran los ingresos la Iglesia dejó de estar al lado de los que lo estaban pidiendo y lo estaban necesitando en 2020”.

#CIFRAS de la actividad sacramental en #2020



??100.222 bautizos

??161.950 comuniones

??12.679 bodas por la Iglesia #HazMemoriapic.twitter.com/NYA4fzJKAv — Of. Información CEE (@prensaCEE) May 11, 2022

No obstante, en este sentido, la responsable de la Memoria de Actividades quiso hacer un apunte: “El culto público en los templos se redujo pero la actividad de retransmisiones creció exponencialmente, en TRECE, por ejemplo, alrededor de 13 millones de personas distintas vieron y conectaron para seguir alguna celebración”.

Sigue en directo la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia católica en España @prensaCEEhttps://t.co/J0uFlcZMP0 — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) May 11, 2022