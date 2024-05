Mau & Ricky, dos artistas del Reggaeton que siempre buscan servir a Jesucristo

Guillem Climent, de Megastar, nos trae a tres artistas ''que son luz''. Así define a Camilo y el dúo de hermanos artistas Mau & Ricky. Hacen familia con Camilo porque su hermana, Eva Luna, está casada con el cantante desde 2020. Tienen un hijo juntos.

Guillem habló con Mau & Ricky esta semana. ''¿Cómo puede ser que me hayan transmitido tan buen rollo, qué luz tienen?'', hasta el punto de que ''si tienes un mal día, hablas con ellos y slaes radiante''. Igual, se pregunta Guillen, ''la luz viene de arriba''. Responde que sí, que son luz porque han dicho muchas veces con son cristianos. Se ve en sus canciones y declarciones. ''Desde pequeños sabían que querían dedicarse a esto''. Siempre lo tuvieron como algo que Dios les había dado.

Mau & Ricky demuestran que el reggaeton y el mensaje cristiano casan

A Guillem le viene a la mente la parábola de los talentos cuando cita unas declaraciones de los hermanos Montaner: ''He servido siempre a Jesucristo, he buscado la forma de servirle de mi propia forma. Siento desde pequeño que tengo muy claro qué es lo que quiero hacer y cómo quiero servir a Dios''.

El talento que tienen debe cultivaro ''para ser felices''. Según los hermanos venezolanos, ''no es nuestro trabajo. Dios no nos llamó a agradar a esas personas. Fuimos llamados a estar en un lugar donde la gente podría decir 'aquí no está Dios, aquí no hay luz'''.

Mau. Ricky, Camilo, Eva Luna y su padre, Ricardo Montaner, publicaron ''Amen'' en diciembre de 2020.

''Amén, amén / Aquieta mi inquietud, te pido / Amén, amén / Y quítame el dolor''. Es una canción inspirada de Dios, que gustó, fue viral, que habla de pedir ayuda a Dios y disculpas por nuestro día a día. Una canción cristiana y, además, en familia.

Este viernes 31 de mayo, Mau y Ricky, han sacado un nuevo álbum 'Hotel Caracas'. ''Creamos este disco para que la gente se siente a escucharlo de princpio a fin, que entendira el concepot, el hilo conductor en cada canción''. Guillem comparte uno de los temas, ''Gran día'' y recomienda escuchar el disco entero.

''Dios me sonríe / Hoy va a ser un gran día / Dios mío gracias por esta alegría que me sacia / Esa luz divina que me redirige hacia una frecuencia alta''